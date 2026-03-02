Veja o obituário desta segunda, 2, em Franca:
Nome: Iderma Aparecida Ferreira
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Carlos Roberto Alves da Silva
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
