Veja o obituário desta segunda, 2, em Franca:

Nome: Iderma Aparecida Ferreira

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Carlos Roberto Alves da Silva

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 13h