ARMA IRREGULAR

Homem é preso com espingarda em rodovia de Jeriquara

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Laís Bachur/GCN
Policiais militares levaram os dois para a CPJ de Franca
Um homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo durante uma fiscalização de trânsito nesse sábado, 28, na rodovia Irineu Rodrigues Pereira, no km 17, em Jeriquara, município na região de Franca.

A abordagem ocorreu quando a equipe da Polícia Militar realizava um bloqueio na rodovia e deu ordem de parada a um veículo Fiat Uno. Segundo a ocorrência, o motorista, mudou bruscamente a direção e entrou em uma estrada rural paralela, numa tentativa de evitar a fiscalização. Os policiais iniciaram acompanhamento e conseguiram interceptar o carro nas proximidades de uma fazenda.

Durante a vistoria do veículo, os militares encontraram no banco traseiro uma espingarda calibre 36, além de uma munição, ambas enroladas em um lençol.

Questionado, o motorista afirmou que utilizaria a arma para abater um porco e admitiu que o armamento não possuía documentação. Sendo assim, ele recebeu voz de prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e foi encaminhado à CPJ  (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde permaneceu à disposição da Justiça.

