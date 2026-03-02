Uma Pampa de cor azul, placas GNB-8C67, foi furtada na noite de sábado, 28, na avenida Antônio Cavalcante, no Parque Progresso, em Franca. O crime ocorreu nas proximidades de uma locadora de veículos.
De acordo com a vítima, o veículo é seu principal meio de transporte e indispensável para as atividades do dia a dia. O trabalhador relatou que a picape não costuma permanecer estacionada na via pública, mas, excepcionalmente naquela noite, ficou parada no local e acabou sendo levada.
Após constatar o furto, o proprietário registrou boletim de ocorrência e pede o apoio da população para localizar o veículo.
Qualquer informação sobre o paradeiro da Pampa pode ser repassada à Polícia Militar pelo telefone 190 ou diretamente ao dono pelo número (16) 98167-0148.
