02 de março de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
DURANTE A NOITE

Pampa é furtada no Parque Progresso e dono pede ajuda

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/WhatsApp/GCN
Pampa de cor azul, placas GNB-8C67, furtada no Parque Progresso
Pampa de cor azul, placas GNB-8C67, furtada no Parque Progresso

Uma Pampa de cor azul, placas GNB-8C67, foi furtada na noite de sábado, 28, na avenida Antônio Cavalcante, no Parque Progresso, em Franca. O crime ocorreu nas proximidades de uma locadora de veículos.

De acordo com a vítima, o veículo é seu principal meio de transporte e indispensável para as atividades do dia a dia. O trabalhador relatou que a picape não costuma permanecer estacionada na via pública, mas, excepcionalmente naquela noite, ficou parada no local e acabou sendo levada.

Após constatar o furto, o proprietário registrou boletim de ocorrência e pede o apoio da população para localizar o veículo.

Qualquer informação sobre o paradeiro da Pampa pode ser repassada à Polícia Militar pelo telefone 190 ou diretamente ao dono pelo número (16) 98167-0148.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários