A comemoração dos 62 anos de emancipação político-administrativa de Restinga, realizada nesse sábado, 28, reuniu cerca de 8 mil pessoas no Parque do Peão, segundo a Prefeitura.

Com entrada gratuita, a festa superou as expectativas e movimentou a cidade, que tem 6.404 habitantes, segundo o Censo de 2022 do IBGE. O público presente equivale à população total do município, acrescida de aproximadamente 1,6 mil pessoas.

A programação teve início às 21h com o projeto Resenha Sertaneja, reunindo os cantores Nathan e Eduardo, Léo e Vinícius, Rick e Brenno em uma apresentação conjunta no mesmo palco. Na sequência, Bruno e Barreto assumiram o show principal por volta de meia-noite. Encerrando a festa, o DJ Lipeh manteve o público animado com um repertório que misturou funk, sertanejo e pagode.