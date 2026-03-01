A comemoração dos 62 anos de emancipação político-administrativa de Restinga, realizada nesse sábado, 28, reuniu cerca de 8 mil pessoas no Parque do Peão, segundo a Prefeitura.
Com entrada gratuita, a festa superou as expectativas e movimentou a cidade, que tem 6.404 habitantes, segundo o Censo de 2022 do IBGE. O público presente equivale à população total do município, acrescida de aproximadamente 1,6 mil pessoas.
A programação teve início às 21h com o projeto Resenha Sertaneja, reunindo os cantores Nathan e Eduardo, Léo e Vinícius, Rick e Brenno em uma apresentação conjunta no mesmo palco. Na sequência, Bruno e Barreto assumiram o show principal por volta de meia-noite. Encerrando a festa, o DJ Lipeh manteve o público animado com um repertório que misturou funk, sertanejo e pagode.
A principal atração da noite foi a dupla Bruno & Barreto, que voltou a se apresentar na região após um período sem shows locais. Os sertanejos levantaram o público com sucessos como “Gerente da Sicredi”, “Nesse Verão”, “Farra, Pinga e Foguete” e “40 Graus de Amor”, alternando entre músicas românticas e hits mais animados.
O evento também contou com parque de diversões, atraindo crianças e famílias, e recebeu público de todas as idades — dos jovens aos idosos.
Excursões organizadas em cidades da região ajudaram a ampliar ainda mais a presença de visitantes, com caravanas de Rifaina, Pedregulho, Cristais Paulista e Franca.
Segundo a Prefeitura, a estrutura contou com central de monitoramento e câmeras espalhadas pelo recinto, além de segurança privada e apoio da Polícia Militar. De acordo com o prefeito Felipe Talvani, não houve registro de intercorrências durante o evento.
Bolo de aniversário
Durante o dia, as comemorações também movimentaram o Parque do Peão, por onde passaram cerca de 2 mil pessoas. A programação incluiu atividades festivas e o tradicional corte do bolo em homenagem ao aniversário da cidade.
