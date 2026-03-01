Dois irmãos de Franca representaram a cidade no Campeonato Brasileiro Estreantes de Luta de Braço, realizado neste sábado, 28, em Porto Feliz (SP), e voltaram para casa com importantes conquistas. A competição foi organizada pela Confederação Brasileira de Luta de Braço e contou com patrocínio da Growth Supplements.

Rafael Batista Andrade, de 26 anos, garantiu o segundo lugar na categoria até 80 quilos, disputando no braço esquerdo. Já o irmão mais novo, Rodrigo Batista Andrade, de 21 anos, conquistou o quarto lugar na categoria até 65 quilos, competindo no braço direito.

Naturais de Franca, os atletas integram a equipe APLB (Associação Paulista de Luta de Braço) e vêm se dedicando intensamente à modalidade nos últimos dois anos. Segundo Rafael, a paixão pelo esporte começou ainda na infância, nas tradicionais disputas de “queda de braço” incentivadas pelo pai. No entanto, a prática só passou a ser levada a sério após um torneio realizado em São Paulo, organizado pela própria equipe APLB, no qual Rafael terminou em quarto lugar.