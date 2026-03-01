Dois irmãos de Franca representaram a cidade no Campeonato Brasileiro Estreantes de Luta de Braço, realizado neste sábado, 28, em Porto Feliz (SP), e voltaram para casa com importantes conquistas. A competição foi organizada pela Confederação Brasileira de Luta de Braço e contou com patrocínio da Growth Supplements.
Rafael Batista Andrade, de 26 anos, garantiu o segundo lugar na categoria até 80 quilos, disputando no braço esquerdo. Já o irmão mais novo, Rodrigo Batista Andrade, de 21 anos, conquistou o quarto lugar na categoria até 65 quilos, competindo no braço direito.
Naturais de Franca, os atletas integram a equipe APLB (Associação Paulista de Luta de Braço) e vêm se dedicando intensamente à modalidade nos últimos dois anos. Segundo Rafael, a paixão pelo esporte começou ainda na infância, nas tradicionais disputas de “queda de braço” incentivadas pelo pai. No entanto, a prática só passou a ser levada a sério após um torneio realizado em São Paulo, organizado pela própria equipe APLB, no qual Rafael terminou em quarto lugar.
“A partir dali decidimos treinar de forma específica e buscar evolução para participar de mais campeonatos”, destacou o atleta.
Com o resultado obtido no Brasileiro Estreantes, os irmãos agora estão aptos a disputar competições profissionais, ampliando os horizontes dentro da modalidade.
A luta de braço, apesar de ainda pouco conhecida por parte do público, é um esporte regulamentado, com diversas categorias de peso e inclusive modalidades para atletas PCD. A modalidade também conta com campeonatos nacionais e mundiais, fortalecendo-se gradativamente no cenário esportivo brasileiro.
Para os irmãos francanos, a conquista representa não apenas medalhas, mas o início de uma nova fase na carreira esportiva, com foco em voos ainda mais altos dentro do esporte.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.