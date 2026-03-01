A Francana empatou em 2 a 2 com o Paulista Futebol Clube na tarde deste domingo, 1º, em Jundiaí, no estádio Doutor Jayme Pinheiro de Ulhôa Cintra, pela Campeonato Paulista Série A3. Em uma partida movimentada, com gols nos primeiros e nos últimos minutos, a Veterana arrancou a igualdade no lance final e somou um ponto fora de casa.
O time da casa começou em ritmo acelerado e abriu o placar logo aos dois minutos. Após jogada forte pela ponta esquerda, a bola foi cruzada na área, o camisa 9 Christopher finalizou para o fundo das redes: 1 a 0.
A pressão do Paulista continuou. Aos cinco minutos, após escanteio e soco do goleiro Wesley, da Francana, a bola sobrou para Jefferson, que arriscou de fora da área e quase ampliou. O chute passou muito próximo à trave.
No primeiro ataque efetivo da Veterana, aos nove minutos, o empate saiu. Jonathan sofreu falta na entrada da área. Na cobrança do capitão Marquinhos, o atacante Bruno Henrique subiu mais alto que a defesa e cabeceou no canto, sem chances para o goleiro Lee: 1 a 1.
O jogo seguiu equilibrado. Por volta dos 40 minutos, um princípio de confusão após falta para a Francana resultou em cartões amarelos para Christopher, pelo lado do Paulista, e Felipe Alves, volante da Veterana. A arbitragem controlou rapidamente a situação.
Antes do intervalo, Jonathan ainda teve a chance da virada. Ele recebeu próximo à bandeirinha de escanteio, driblou o marcador e finalizou tentando tirar do goleiro, mas Lee fez grande defesa. O primeiro tempo terminou empatado em 1 a 1, com boas intervenções dos goleiros Wesley e Lee.
Na volta do intervalo, a Francana quase virou aos dois minutos. Em cruzamento pela esquerda, Bruno Henrique apareceu livre no segundo pau, mas não conseguiu alcançar a bola a tempo para concluir.
Aos 17 minutos, o Paulista respondeu em cobrança de escanteio. O zagueiro cabeceou sozinho dentro da área, mas Wesley fez defesa decisiva, mantendo o empate.
Quando o jogo se encaminhava para a igualdade, o Paulista voltou a ficar à frente. Aos 40 minutos, Gabriel, que havia acabado de entrar, aproveitou rebote na entrada da área e chutou no canto: 2 a 1 para o time da casa.
Nos minutos finais, a Francana ainda teve uma grande oportunidade em lance confuso dentro da pequena área, mas a defesa conseguiu afastar. No entanto, no último minuto, Anderson recebeu inversão precisa de Luan dentro da área, dominou e finalizou de perna esquerda, no canto de Lee, decretando o empate em 2 a 2.
Com o resultado, a Francana chega a sete pontos, encerra a sequência de quatro derrotas, mas segue sem vencer na competição, ocupando a 13ª colocação.
A Veterana volta a campo na quarta-feira, 4, às 19h30, no estádio "Lanchão", em Franca, contra o Rio Preto.
