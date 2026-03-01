O jovem Vitor Leandro Ferreira da Silva, de 17 anos, natural de Restinga, na região de Franca, conquistou na última sexta-feira, 27, o título do Campeonato Brasileiro Escolar de Handebol e garantiu vaga para representar o Brasil no Campeonato Mundial Escolar, que será disputado entre os dias 20 e 29 de abril de 2026, na Macedônia do Norte, no sudeste Europeu.

A competição internacional é organizada pela International School Sport Federation (ISF) e reúne atletas estudantes da categoria Sub-18 no ISF World School Handball Championship.

Na decisão do Brasileiro Escolar, Vitor foi o grande destaque da equipe ao marcar 12 gols na final, desempenho que confirmou o título nacional e garantiu a convocação para o Mundial.

De Restinga ao cenário nacional