O jovem Vitor Leandro Ferreira da Silva, de 17 anos, natural de Restinga, na região de Franca, conquistou na última sexta-feira, 27, o título do Campeonato Brasileiro Escolar de Handebol e garantiu vaga para representar o Brasil no Campeonato Mundial Escolar, que será disputado entre os dias 20 e 29 de abril de 2026, na Macedônia do Norte, no sudeste Europeu.
A competição internacional é organizada pela International School Sport Federation (ISF) e reúne atletas estudantes da categoria Sub-18 no ISF World School Handball Championship.
Na decisão do Brasileiro Escolar, Vitor foi o grande destaque da equipe ao marcar 12 gols na final, desempenho que confirmou o título nacional e garantiu a convocação para o Mundial.
De Restinga ao cenário nacional
A trajetória de Vitor no handebol começou após convite de amigos para assistir e participar dos treinos em Restinga. Incentivado pelo professor Jesus Tiago, ele passou a integrar a equipe e rapidamente se destacou em competições regionais e estaduais.
Em 2023, durante uma competição em Taubaté, seu desempenho chamou a atenção de observadores ligados à seleção de base. A partir dessa vitrine, foi indicado ao Associação Beneficente Giuliano Esporte Clube (GHC), no Piauí, onde passou a atuar sob comando do técnico Juliano Ramos. Desde então, está há três anos no projeto.
Campanha até o título
A equipe iniciou a preparação antecipadamente para o Brasileiro Escolar. Na fase de grupos, venceu o Distrito Federal e avançou em primeiro lugar da chave. Nas quartas de final, superou Mato Grosso; na semifinal, venceu São Paulo em partida equilibrada.
Na final, o time construiu ampla vantagem no placar sobre o Santa Catarina. Mesmo após sofrer um corte no queixo durante o jogo, Vitor permaneceu em quadra após atendimento médico e contribuiu para a vitória.
“Foi uma emoção enorme. Conseguimos fazer um grande jogo e sair campeões”, relatou o atleta.
Referência para a comunidade
Responsável pelo projeto de handebol em Restinga, o professor Jesus Tiago destacou a trajetória do jovem e o impacto positivo que ele gera na cidade.
Segundo ele, Vitor começou no período pós-pandemia, conciliando atividades no basquete do Sesi com o handebol, até se dedicar integralmente à modalidade. Atualmente, o projeto atende mais de 200 alunos, muitos deles atuando em equipes pelo estado de São Paulo.
Nas férias, o atleta retorna à cidade e se torna inspiração para os mais novos. “Os meninos ficam ansiosos esperando ele chegar. Ele traz experiências de campeonatos nacionais e mostra que é possível chegar lá”, afirmou o treinador.
Agora, Vitor se prepara para a primeira competição internacional da carreira, levando o nome de Restinga ao cenário mundial do esporte escolar.
