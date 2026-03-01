O empresário Anderson Rodrigues Ribeiro Faria, de 38 anos, proprietário e chef do restaurante Osaki Sushi, em Franca, viveu momentos de tensão após o voo QR 780, da companhia aérea Qatar Airways, desviar a rota e realizar um pouso de emergência no Aeroporto Internacional do Cairo, no Egito. Ele saiu de Guarulhos na noite de sexta-feira, 28, às 20 horas, com destino ao Japão, onde participaria de uma imersão e especialização em culinária japonesa.

Segundo Anderson, o voo seguia normalmente até o início da tarde de sábado, 1º, já no horário local, quando a tripulação informou que seria necessário um pouso de emergência. A aeronave, que voava a cerca de 40 mil pés de altitude, iniciou descida rápida.

“Foi tudo muito rápido. Os comissários recolheram os serviços, ninguém entendeu nada. Descemos por volta de 1h15 da tarde, horário local do Egito”, relatou.

Sem internet e sem informações