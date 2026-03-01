Uma tentativa de furto foi registrada na manhã deste sábado, 28, na Panobianco Academia, localizada no bairro Estação, em Franca. Imagens de câmeras de segurança mostram um homem usando boné laranja e bermuda tentando invadir o estabelecimento ao arremessar uma pedra contra o vidro da fachada e, em seguida, forçar a tranca da porta.
De acordo com o relato da responsável pela academia encaminhado ao Portal GCN/Sampi, o suspeito não conseguiu quebrar o vidro. Nas imagens, é possível ver o momento em que ele tenta estourar a porta de blindex, em um modo de ação semelhante ao registrado em outros crimes recentes na região.
O proprietário informou que o refletor externo da academia havia queimado e ainda não tinha sido substituído, o que pode ter facilitado a ação. Em um dos vídeos, o homem aparece com um saco no bolso, que, segundo a vítima, provavelmente seria utilizado para guardar os objetos que conseguisse furtar.
Em outro ângulo, o suspeito surge deixando o local de bicicleta. A gravação também mostra o momento em que uma motocicleta passa pela via e chega a retornar na contramão, reduzindo a velocidade. A movimentação pode ter feito com que o criminoso desistisse da invasão.
Ainda segundo o relato, há indícios de que o mesmo homem tenha participado de furtos recentes registrados na concessionária Francauto, situada na avenida Chico Júlio, também na região da Estação. O estabelecimento foi alvo de três invasões nos dois primeiros meses de 2026, com prejuízos que ultrapassam R$ 30 mil, entre equipamentos eletrônicos, máquinas de café e danos às portas de blindex.
As características do suspeito - como o boné laranja, a bermuda e o uso de saco para transportar objetos - seriam semelhantes às observadas nas imagens dos furtos anteriores. Após a tentativa frustrada na academia, há a suspeita de que os mesmos indivíduos tenham seguido para a concessionária, que voltou a ser alvo de ação criminosa pela terceira vez.
As imagens da tentativa de invasão à academia foram encaminhadas à Polícia Civil, que investigará possível ligação entre os casos. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.
Comerciantes da região da Estação relatam sensação de insegurança e cobram reforço no patrulhamento, diante da sequência de crimes registrados no início deste ano.
