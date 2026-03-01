Uma tentativa de furto foi registrada na manhã deste sábado, 28, na Panobianco Academia, localizada no bairro Estação, em Franca. Imagens de câmeras de segurança mostram um homem usando boné laranja e bermuda tentando invadir o estabelecimento ao arremessar uma pedra contra o vidro da fachada e, em seguida, forçar a tranca da porta.

De acordo com o relato da responsável pela academia encaminhado ao Portal GCN/Sampi, o suspeito não conseguiu quebrar o vidro. Nas imagens, é possível ver o momento em que ele tenta estourar a porta de blindex, em um modo de ação semelhante ao registrado em outros crimes recentes na região.

O proprietário informou que o refletor externo da academia havia queimado e ainda não tinha sido substituído, o que pode ter facilitado a ação. Em um dos vídeos, o homem aparece com um saco no bolso, que, segundo a vítima, provavelmente seria utilizado para guardar os objetos que conseguisse furtar.