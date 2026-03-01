Com a responsabilidade de vencer fora de casa para virar a chave na competição e encerrar a sequência de quatro resultados negativos, a Francana enfrenta o Paulista Futebol Clube neste domingo, às 11 horas, em Jundiaí, no estádio Doutor Jayme Pinheiro de Ulhôa Cintra, pelo Campeonato Paulista Série A3.
Diante de um adversário melhor posicionado na tabela, a Veterana entra em campo pressionada pela necessidade de pontuar para reagir no torneio e se afastar da parte inferior da classificação. Atualmente, a Veterana está a um ponto da zona de rebaixamento.
A equipe encerrou nesse sábado, 28, a preparação com trabalho tático comandado pelo técnico Viola, antes de embarcar para o confronto.
O meia/atacante da Francana, Bruno Pereira, que fraturou a clavícula contra o Rio Branco na última semana segue como desfalque. Mas, a Feiticeira anunciou três novas contratações para a reta final do Paulistão. O meia/atacante Eduardo Pedrotti, 28 anos, e o lateral direito Lucas Evangelista, de 31 anos. Os dois jogadores estavam jogando pelo Esporte Clube Democrata, de Governador Valadares (MG).
Também foi anunciado o volante Felipe Alves, 34 anos, que já estreou na última quarta-feira, na partida contra o Rio Branco, e que também estava no EC Democrata
A partida deste domingo terá transmissão ao vivo pelo canal oficial da Federação Paulista no YouTube.
Com seis pontos conquistados até aqui, 6 gols marcados e 12 sofridos, a Veterana ocupa a 13ª posição, com 6 pontos, à frente apenas do Desportivo Brasil, também com seis pontos, Suzano e Itapirense, ambos com 5 pontos cada um. De acordo com o regulamento, os dois últimos colocados na fase de classificação descem para a Série A4. Restam seis rodadas para o término desta fase.
Uma vitória fora de casa é fundamental para ganhar fôlego na tabela, aproximar-se do pelotão intermediário e, principalmente, recuperar a confiança do elenco. É importante destacar que mesmo em caso de vitória, a Francana continuará na mesma posição, já que a diferença para o Bandeirante é de 4 pontos.
Do outro lado, o Paulista soma 11 pontos e aparece na 10° colocação próximo do G-8, grupo que garante vaga à segunda fase.
