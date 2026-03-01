Com a responsabilidade de vencer fora de casa para virar a chave na competição e encerrar a sequência de quatro resultados negativos, a Francana enfrenta o Paulista Futebol Clube neste domingo, às 11 horas, em Jundiaí, no estádio Doutor Jayme Pinheiro de Ulhôa Cintra, pelo Campeonato Paulista Série A3.

Diante de um adversário melhor posicionado na tabela, a Veterana entra em campo pressionada pela necessidade de pontuar para reagir no torneio e se afastar da parte inferior da classificação. Atualmente, a Veterana está a um ponto da zona de rebaixamento.

A equipe encerrou nesse sábado, 28, a preparação com trabalho tático comandado pelo técnico Viola, antes de embarcar para o confronto.