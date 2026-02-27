Jamilton Barbosa Santos, de 28 anos, está internado em estado grave após ser picado por uma cobra cascavel. Desempregado, Jamil segue na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), no Hospital o Coração em Franca, sem previsão de alta, e depende de doações de sangue para continuar o tratamento.

De acordo com a mulher dele, Thalia Santos, o quadro clínico é delicado, mas apresenta sinais de melhora. “O estado de saúde dele está bem delicado, é grave, bem grave mesmo. Mas graças a Deus, está melhorando com a ajuda das doações. Um vai lá num dia, outro vai no outro, e isso tem ajudado muito”, relatou.

Segundo ela, a peçonha atingiu órgãos vitais, como rins, fígado e pulmão. Por causa das complicações, Jamil está sendo submetido a sessões de hemodiálise e permanece sob cuidados intensivos. “Ele vai fazer hemodiálise por um tempo. O veneno atingiu muito os órgãos. Está em estado grave”, afirmou.