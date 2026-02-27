Jamilton Barbosa Santos, de 28 anos, está internado em estado grave após ser picado por uma cobra cascavel. Desempregado, Jamil segue na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), no Hospital o Coração em Franca, sem previsão de alta, e depende de doações de sangue para continuar o tratamento.
De acordo com a mulher dele, Thalia Santos, o quadro clínico é delicado, mas apresenta sinais de melhora. “O estado de saúde dele está bem delicado, é grave, bem grave mesmo. Mas graças a Deus, está melhorando com a ajuda das doações. Um vai lá num dia, outro vai no outro, e isso tem ajudado muito”, relatou.
Segundo ela, a peçonha atingiu órgãos vitais, como rins, fígado e pulmão. Por causa das complicações, Jamil está sendo submetido a sessões de hemodiálise e permanece sob cuidados intensivos. “Ele vai fazer hemodiálise por um tempo. O veneno atingiu muito os órgãos. Está em estado grave”, afirmou.
Thalia também explicou que ele está consciente, mas bastante abalado emocionalmente. “Ele está acordado, mas não fala muito e também não quer tocar no assunto. Acho que está muito baqueado com tudo que aconteceu”, disse.
Sobre o acidente, a informação repassada por Jamil é de que teria pisado próximo ao animal, que reagiu com o bote. “Ele disse que pisou e a cobra deu o bote. Depois que picou, ele saiu correndo para pedir ajuda”, contou.
Jamil enfrenta um período de recuperação ainda indefinido. A família pede o apoio da população com doações de sangue de qualquer tipo, que podem ser feitas em nome da vítima no Hemocentro da cidade.
Thalia reforça o apelo por solidariedade. “Ele está precisando muito de doação de sangue. Se puderem ajudar e compartilhar, eu agradeço de coração.”
Doadores podem se dirigir ao Hemocentro de Franca, na avenida Doutor Hélio Palermo, 4.181, no bairro Recanto do Itambé, informando o nome de Jamilton no momento da doação.
Requisitos para doação de sangue
Veja quem pode doar sangue:
- idade: entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam de autorização dos responsáveis);
- peso: acima de 50 kg;
- saúde: estar em boas condições de saúde, sem sintomas de gripe, febre ou infecções;
- alimentação: estar alimentado, evitando alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação;
- hidratação: beber bastante água antes da doação.
