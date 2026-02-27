27 de fevereiro de 2026
DOAÇÃO DE SANGUE

Picada de cobra deixa morador de Franca em estado grave

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
WhatsApp/GCN
Jamilton Barbosa Santos, de 28 anos, precisa de doações de sangue após ser picado por uma cobra
Jamilton Barbosa Santos, de 28 anos, está internado em estado grave após ser picado por uma cobra cascavel. Desempregado, Jamil segue na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), no Hospital o Coração em Franca, sem previsão de alta, e depende de doações de sangue para continuar o tratamento.

De acordo com a mulher dele, Thalia Santos, o quadro clínico é delicado, mas apresenta sinais de melhora. “O estado de saúde dele está bem delicado, é grave, bem grave mesmo. Mas graças a Deus, está melhorando com a ajuda das doações. Um vai lá num dia, outro vai no outro, e isso tem ajudado muito”, relatou.

Segundo ela, a peçonha atingiu órgãos vitais, como rins, fígado e pulmão. Por causa das complicações, Jamil está sendo submetido a sessões de hemodiálise e permanece sob cuidados intensivos. “Ele vai fazer hemodiálise por um tempo. O veneno atingiu muito os órgãos. Está em estado grave”, afirmou.

Thalia também explicou que ele está consciente, mas bastante abalado emocionalmente. “Ele está acordado, mas não fala muito e também não quer tocar no assunto. Acho que está muito baqueado com tudo que aconteceu”, disse.

Sobre o acidente, a informação repassada por Jamil é de que teria pisado próximo ao animal, que reagiu com o bote. “Ele disse que pisou e a cobra deu o bote. Depois que picou, ele saiu correndo para pedir ajuda”, contou.

Jamil enfrenta um período de recuperação ainda indefinido. A família pede o apoio da população com doações de sangue de qualquer tipo, que podem ser feitas em nome da vítima no Hemocentro da cidade.

Thalia reforça o apelo por solidariedade. “Ele está precisando muito de doação de sangue. Se puderem ajudar e compartilhar, eu agradeço de coração.”

Doadores podem se dirigir ao Hemocentro de Franca, na avenida Doutor Hélio Palermo, 4.181, no bairro Recanto do Itambé, informando o nome de Jamilton no momento da doação.

Requisitos para doação de sangue

Veja quem pode doar sangue:

  • idade: entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam de autorização dos responsáveis);
  • peso: acima de 50 kg;
  • saúde: estar em boas condições de saúde, sem sintomas de gripe, febre ou infecções;
  • alimentação: estar alimentado, evitando alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação;
  • hidratação: beber bastante água antes da doação.

