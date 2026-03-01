Uma adega de bebidas localizada na avenida João Gonçalves, no bairro Vera Cruz, em Franca, foi alvo de um assalto na tarde desse sábado, 28, por volta das 17h30.
O crime foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento. Nas imagens, é possível ver um homem chegando ao local usando capacete. Ele se aproxima do caixa, aborda a funcionária e, sob ameaça, exige o dinheiro.
Após recolher todo o valor que estava no caixa, o suspeito deixa o local rapidamente. A ação dura poucos instantes.
As imagens do circuito interno de segurança foram entregues à Polícia Civil, que deve utilizar o material para tentar identificar o autor do crime. Até o momento, ninguém foi preso.
