GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
INSEGURANÇA

Adega é assaltada em plena luz do dia no Vera Cruz, em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/WhatsApp/GCN
Momento em que bandido retira o dinheiro do caixa
Momento em que bandido retira o dinheiro do caixa

Uma adega de bebidas localizada na avenida João Gonçalves, no bairro Vera Cruz, em Franca, foi alvo de um assalto na tarde desse sábado, 28, por volta das 17h30.

O crime foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento. Nas imagens, é possível ver um homem chegando ao local usando capacete. Ele se aproxima do caixa, aborda a funcionária e, sob ameaça, exige o dinheiro.

Após recolher todo o valor que estava no caixa, o suspeito deixa o local rapidamente. A ação dura poucos instantes.

As imagens do circuito interno de segurança foram entregues à Polícia Civil, que deve utilizar o material para tentar identificar o autor do crime. Até o momento, ninguém foi preso.

