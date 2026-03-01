Veja o obituário deste domingo, 1°, em Franca

Nome: Carlos Roberto Alves da Silva

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Geraldo Ferreira França

Idade: Não informada

Local do velório: Municipal Leporace

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 16h