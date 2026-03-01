01 de março de 2026
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
LUTO

Veja o obituário deste domingo em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Sampi/Franca
Pedro Dartibale/GCN
Memorial Jardim das Oliveiras, em Franca

Veja o obituário deste domingo, 1°, em Franca

Nome: Carlos Roberto Alves da Silva 
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho 
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Geraldo Ferreira França
Idade: Não informada
Local do velório: Municipal Leporace 
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras 
Horário previsto do sepultamento: 16h

Comentários