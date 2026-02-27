Um acidente terminou com um carro capotado na rodovia Cândido Portinari (SP-334), na tarde desta sexta-feira, 27, entre o Parque do Horto e o Jardim Cambuí, na região Norte de Franca.
De acordo com as primeiras informações, o motorista seguia no sentido Cristais Paulista quando, por motivos que ainda serão esclarecidos, perdeu o controle da direção, bateu contra a mureta central da rodovia e capotou. O veículo parou quase na entrada do Jardim Cambuí.
No carro estavam um homem e uma criança. Apesar do impacto e do susto, nenhum dos dois ficou ferido.
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), do Corpo de Bombeiros e da concessionária Arteris ViaPaulista, responsável pela administração da rodovia, foram acionadas e prestaram atendimento no local. As vítimas foram avaliadas pelas equipes de resgate e liberadas em seguida.
Desatenção
Durante o atendimento da ocorrência, mesmo com a via sinalizada, outro acidente aconteceu.
Uma colisão traseira envolveu um Honda Civic e um Volkswagen Gol. Apesar da batida, ninguém se feriu gravemente, mas o trânsito ficou ainda mais lento no trecho.
A Polícia Militar Rodoviária esteve no local e registrou a ocorrência. As causas do acidente serão apuradas.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.