Um acidente terminou com um carro capotado na rodovia Cândido Portinari (SP-334), na tarde desta sexta-feira, 27, entre o Parque do Horto e o Jardim Cambuí, na região Norte de Franca.

De acordo com as primeiras informações, o motorista seguia no sentido Cristais Paulista quando, por motivos que ainda serão esclarecidos, perdeu o controle da direção, bateu contra a mureta central da rodovia e capotou. O veículo parou quase na entrada do Jardim Cambuí.

No carro estavam um homem e uma criança. Apesar do impacto e do susto, nenhum dos dois ficou ferido.