Uma ossada humana foi encontrada no fim da tarde deste sábado, 28, em uma casa abandonada na rua Adolfo de Assis, na região central de Franca.

De acordo com informações preliminares, os proprietários do imóvel teriam se mudado. Vizinhos relataram que casa era frequentemente utilizada por pessoas em situação de rua e que o local estaria tomado por grande quantidade de materiais recicláveis e lixo acumulado.

A ossada foi localizada por um casal de trabalhadores que iria realizar uma limpeza no imóvel. Durante o serviço, eles encontraram os restos mortais próximos a uma cama em um dos cômodos e acionaram imediatamente a Polícia Militar.