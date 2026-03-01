Uma ossada humana foi encontrada no fim da tarde deste sábado, 28, em uma casa abandonada na rua Adolfo de Assis, na região central de Franca.
De acordo com informações preliminares, os proprietários do imóvel teriam se mudado. Vizinhos relataram que casa era frequentemente utilizada por pessoas em situação de rua e que o local estaria tomado por grande quantidade de materiais recicláveis e lixo acumulado.
A ossada foi localizada por um casal de trabalhadores que iria realizar uma limpeza no imóvel. Durante o serviço, eles encontraram os restos mortais próximos a uma cama em um dos cômodos e acionaram imediatamente a Polícia Militar.
A área foi isolada para o trabalho da perícia técnica. Peritos realizaram os primeiros levantamentos no local e devem conduzir exames específicos para auxiliar na investigação.
A ossada será encaminhada ao IML (Instituto Médico Legal), onde passará por exames que poderão contribuir para a identificação da vítima e para a apuração das circunstâncias da morte.
O caso será investigado pela Polícia Civil. Ainda segundo a polícia, pelo estado em que os restos mortais foram encontrados, há indícios de que a ossada esteja no local há um longo período.
