Um instrumento nas mãos. A quadra cheia no fim da tarde. A piscina movimentada. O silêncio concentrado de um tabuleiro de xadrez. A energia de um treino coletivo.
Em Franca, essas cenas passam a fazer parte da rotina de mais pessoas com a abertura de mais de 2 mil vagas gratuitas nas áreas de música e esporte. A iniciativa amplia o acesso da população a atividades culturais e esportivas em diferentes regiões da cidade, fortalecendo políticas públicas voltadas à formação, convivência e qualidade de vida.
Música: formação estruturada e escolha do instrumento desde o início
A Escola Municipal de Iniciação Musical “Roberto Ambrósio Tupete” (EMIM) abriu 600 novas vagas e passou a contar com novas unidades no prédio da Estação Mogiana e no CEU das Artes, no Leporace, além das atividades já realizadas na Casa da Cultura e do Artista Francano “Abdias do Nascimento” e no Centro Cultural “Salles Dounner”.
Um dos diferenciais da reestruturação é permitir que o aluno escolha seu instrumento principal já no início do curso.
As modalidades musicais oferecidas incluem:
• Cavaco
• Flauta
• Teclado
• Ukulele
• Viola caipira
• Violão
• Xilofone
• Coral
Além da prática instrumental, o curso inclui aulas de teoria musical, percepção e harmonia. Também são oferecidas vivências instrumentais complementares optativas, ampliando o repertório e o contato com diferentes sonoridades.
Com duração de dois anos e duas aulas semanais, a formação combina prática e conhecimento técnico. A partir do segundo ano, os alunos passam a participar de aulas de prática em conjunto, estimulando escuta, integração e trabalho coletivo.
No CEU das Artes estão disponíveis inicialmente 72 vagas, sendo 48 para viola caipira e 24 para violão, com possibilidade de ampliação.
Quem pode se inscrever na EMIM
As inscrições são gratuitas e abertas a pessoas a partir de 10 anos, incluindo jovens e adultos.
O cadastro deve ser feito pelo formulário:
https://forms.gle/RZCdrF1izmtKmCUW8
A seleção seguirá a ordem de inscrição, conforme o número de vagas disponíveis. No formulário é possível indicar uma segunda opção de instrumento. Caso não haja vaga na primeira escolha, o candidato poderá ser convocado para a segunda opção, respeitando o período selecionado.
O contato será feito pelo telefone informado no momento da inscrição.
Esporte: mais de 1.500 vagas em diversas modalidades
Além da música, a Secretaria de Esporte e Cultura abriu mais de 1.500 vagas gratuitas em modalidades esportivas oferecidas em mais de 100 núcleos espalhados pela cidade.
As atividades atendem crianças, jovens e adultos, conforme a faixa etária de cada modalidade.
Entre as opções disponíveis estão:
• Badminton
• Beach tênis
• Capoeira
• Damas
• Xadrez
• Futebol
• Futsal
• Futevôlei
• Ginástica artística
• Ginástica rítmica
• Handebol
• Hidroginástica
• Natação
• Judô
• Tênis de mesa
• Vôlei
As aulas já estão em funcionamento para alunos que participaram anteriormente, e agora as vagas remanescentes e novas turmas passam a receber novos inscritos.
Quem pode participar das modalidades esportivas
Podem se inscrever crianças, jovens e adultos, de acordo com os critérios de idade definidos para cada modalidade e núcleo.
O interessado deve consultar o quadro completo com dias, horários, locais e faixas etárias no link:
https://esportesfranca.netlify.app/
Feito o cadastro, será divulgada a lista de inscritos. A convocação ocorrerá conforme a disponibilidade de vaga em cada turma, com comunicação pelo WhatsApp. Após a confirmação, o participante inicia as atividades.
Para mais informações, o WhatsApp da Secretaria de Esporte e Cultura é (16) 3711-9360.
Cultura e esporte mais próximos da população
Com a criação de novas unidades da EMIM e a manutenção de mais de 100 núcleos esportivos ativos, as atividades se distribuem por diferentes regiões da cidade, ampliando o acesso e facilitando a participação da população.
Além das ações diretas, parcerias com Organizações da Sociedade Civil fortalecem a oferta cultural e esportiva, incluindo Orquestra de Música Popular, Fanfarra, Artesanato para a Terceira Idade, ensino de instrumentos eruditos de sopro e cordas friccionadas, Hip Hop, Artes Visuais e Artes Cênicas.
O quadro geral de parcerias pode ser consultado em:
https://drive.google.com/file/d/1NGpJQfpzZ4t5yKo6ilvBwD5CrQWAFr1-/view?usp=sharing
Serviços
EMIM – Escola Municipal de Iniciação Musical “Roberto Ambrósio Tupete”
• Vagas: 600
• Quem pode participar: pessoas a partir de 10 anos (jovens e adultos)
• Modalidades: cavaco, flauta, teclado, ukulele, viola caipira, violão, xilofone e coral
• Inscrição gratuita: https://forms.gle/RZCdrF1izmtKmCUW8
• Critério de seleção: ordem de inscrição, conforme disponibilidade
• Convocação: por telefone informado no cadastro
• Locais:
o Casa da Cultura e do Artista Francano “Abdias do Nascimento” – Rua Oscar Brasilino dos Santos, 1531, Centro
o Prédio da Mogiana – acesso pela Avenida Frei Germano, 2095
o CEU das Artes – Avenida Abrahão Brickman, 551, Leporace
Modalidades Esportivas – Secretaria de Esporte e Cultura
• Vagas: mais de 1.500
• Quem pode participar: crianças, jovens e adultos, conforme faixa etária de cada turma
• Modalidades (entre outras): badminton, beach tênis, capoeira, damas, xadrez, futebol, futsal, futevôlei, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, hidroginástica, natação, judô, tênis de mesa e vôlei
• Consulta e inscrição: https://esportesfranca.netlify.app/
• Convocação: conforme disponibilidade, com aviso via WhatsApp
• Informações: (16) 3711-9360
