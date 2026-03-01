Um instrumento nas mãos. A quadra cheia no fim da tarde. A piscina movimentada. O silêncio concentrado de um tabuleiro de xadrez. A energia de um treino coletivo.

Em Franca, essas cenas passam a fazer parte da rotina de mais pessoas com a abertura de mais de 2 mil vagas gratuitas nas áreas de música e esporte. A iniciativa amplia o acesso da população a atividades culturais e esportivas em diferentes regiões da cidade, fortalecendo políticas públicas voltadas à formação, convivência e qualidade de vida.

Música: formação estruturada e escolha do instrumento desde o início

A Escola Municipal de Iniciação Musical “Roberto Ambrósio Tupete” (EMIM) abriu 600 novas vagas e passou a contar com novas unidades no prédio da Estação Mogiana e no CEU das Artes, no Leporace, além das atividades já realizadas na Casa da Cultura e do Artista Francano “Abdias do Nascimento” e no Centro Cultural “Salles Dounner”.

Um dos diferenciais da reestruturação é permitir que o aluno escolha seu instrumento principal já no início do curso.

As modalidades musicais oferecidas incluem:

• Cavaco

• Flauta

• Teclado

• Ukulele

• Viola caipira

• Violão

• Xilofone

• Coral

Além da prática instrumental, o curso inclui aulas de teoria musical, percepção e harmonia. Também são oferecidas vivências instrumentais complementares optativas, ampliando o repertório e o contato com diferentes sonoridades.

Com duração de dois anos e duas aulas semanais, a formação combina prática e conhecimento técnico. A partir do segundo ano, os alunos passam a participar de aulas de prática em conjunto, estimulando escuta, integração e trabalho coletivo.

No CEU das Artes estão disponíveis inicialmente 72 vagas, sendo 48 para viola caipira e 24 para violão, com possibilidade de ampliação.

Quem pode se inscrever na EMIM

As inscrições são gratuitas e abertas a pessoas a partir de 10 anos, incluindo jovens e adultos.

O cadastro deve ser feito pelo formulário:

https://forms.gle/RZCdrF1izmtKmCUW8

A seleção seguirá a ordem de inscrição, conforme o número de vagas disponíveis. No formulário é possível indicar uma segunda opção de instrumento. Caso não haja vaga na primeira escolha, o candidato poderá ser convocado para a segunda opção, respeitando o período selecionado.

O contato será feito pelo telefone informado no momento da inscrição.

Esporte: mais de 1.500 vagas em diversas modalidades

Além da música, a Secretaria de Esporte e Cultura abriu mais de 1.500 vagas gratuitas em modalidades esportivas oferecidas em mais de 100 núcleos espalhados pela cidade.

As atividades atendem crianças, jovens e adultos, conforme a faixa etária de cada modalidade.

Entre as opções disponíveis estão:

• Badminton

• Beach tênis

• Capoeira

• Damas

• Xadrez

• Futebol

• Futsal

• Futevôlei

• Ginástica artística

• Ginástica rítmica

• Handebol

• Hidroginástica

• Natação

• Judô

• Tênis de mesa

• Vôlei

As aulas já estão em funcionamento para alunos que participaram anteriormente, e agora as vagas remanescentes e novas turmas passam a receber novos inscritos.

Quem pode participar das modalidades esportivas

Podem se inscrever crianças, jovens e adultos, de acordo com os critérios de idade definidos para cada modalidade e núcleo.

O interessado deve consultar o quadro completo com dias, horários, locais e faixas etárias no link:

https://esportesfranca.netlify.app/

Feito o cadastro, será divulgada a lista de inscritos. A convocação ocorrerá conforme a disponibilidade de vaga em cada turma, com comunicação pelo WhatsApp. Após a confirmação, o participante inicia as atividades.

Para mais informações, o WhatsApp da Secretaria de Esporte e Cultura é (16) 3711-9360.

Cultura e esporte mais próximos da população

Com a criação de novas unidades da EMIM e a manutenção de mais de 100 núcleos esportivos ativos, as atividades se distribuem por diferentes regiões da cidade, ampliando o acesso e facilitando a participação da população.

Além das ações diretas, parcerias com Organizações da Sociedade Civil fortalecem a oferta cultural e esportiva, incluindo Orquestra de Música Popular, Fanfarra, Artesanato para a Terceira Idade, ensino de instrumentos eruditos de sopro e cordas friccionadas, Hip Hop, Artes Visuais e Artes Cênicas.

O quadro geral de parcerias pode ser consultado em:

https://drive.google.com/file/d/1NGpJQfpzZ4t5yKo6ilvBwD5CrQWAFr1-/view?usp=sharing

Serviços

EMIM – Escola Municipal de Iniciação Musical “Roberto Ambrósio Tupete”

• Vagas: 600

• Quem pode participar: pessoas a partir de 10 anos (jovens e adultos)

• Modalidades: cavaco, flauta, teclado, ukulele, viola caipira, violão, xilofone e coral

• Inscrição gratuita: https://forms.gle/RZCdrF1izmtKmCUW8

• Critério de seleção: ordem de inscrição, conforme disponibilidade

• Convocação: por telefone informado no cadastro

• Locais:

o Casa da Cultura e do Artista Francano “Abdias do Nascimento” – Rua Oscar Brasilino dos Santos, 1531, Centro

o Prédio da Mogiana – acesso pela Avenida Frei Germano, 2095

o CEU das Artes – Avenida Abrahão Brickman, 551, Leporace

Modalidades Esportivas – Secretaria de Esporte e Cultura

• Vagas: mais de 1.500

• Quem pode participar: crianças, jovens e adultos, conforme faixa etária de cada turma

• Modalidades (entre outras): badminton, beach tênis, capoeira, damas, xadrez, futebol, futsal, futevôlei, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, hidroginástica, natação, judô, tênis de mesa e vôlei

• Consulta e inscrição: https://esportesfranca.netlify.app/

• Convocação: conforme disponibilidade, com aviso via WhatsApp

• Informações: (16) 3711-9360