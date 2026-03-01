Voltar a andar, quando tudo e todos indicavam ser impossível. É a revolução da medicina estampada na mídia nos últimos dias.

Quando as mídias e as redes sociais começaram a falar sobre polilaminina e a promessa de “reconectar a medula” (reacendendo esperança em casos de lesão medular e paraplegia) muita gente fez a pergunta:

“Se existe alternativa/tratamento, por que eu não posso fazer?”