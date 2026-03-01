E é ele! Um dos nomes mais fortes do samba e pagode, Péricles será a grande atração da 18ª edição da tradicional e esperada Feijoada do Pinheiro. Com um show mais do que especial, Péricles promete colocar todo mundo para dançar no dia 29 de agosto, no Villa Eventos.

As mesas, com capacidade para 6, 8 e 12 pessoas, já estão disponíveis. Para quem preferir, também haverá ingressos individuais, com mesas compartilhadas. O colunista social responsável pela Feijoada, Anderson Pinheiro, está na maior correria e me contou que a festa contará com mais 6 atrações. Em breve, trarei mais novidades! Sucesso, Anderson!

Carinho

Em uma tarde de comemoração, um clique especial para a coluna da empresária Celita Benedini, sempre elegante, ao lado de suas lindas netas: Alice e Olívia. Elas são apaixonadas por sua avó, que não mede esforços para estar sempre presente e fazer a alegria das meninas. É lindo ver o amor e a cumplicidade entre elas!

Encontro