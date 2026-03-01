Péricles
E é ele! Um dos nomes mais fortes do samba e pagode, Péricles será a grande atração da 18ª edição da tradicional e esperada Feijoada do Pinheiro. Com um show mais do que especial, Péricles promete colocar todo mundo para dançar no dia 29 de agosto, no Villa Eventos.
As mesas, com capacidade para 6, 8 e 12 pessoas, já estão disponíveis. Para quem preferir, também haverá ingressos individuais, com mesas compartilhadas. O colunista social responsável pela Feijoada, Anderson Pinheiro, está na maior correria e me contou que a festa contará com mais 6 atrações. Em breve, trarei mais novidades! Sucesso, Anderson!
Carinho
Em uma tarde de comemoração, um clique especial para a coluna da empresária Celita Benedini, sempre elegante, ao lado de suas lindas netas: Alice e Olívia. Elas são apaixonadas por sua avó, que não mede esforços para estar sempre presente e fazer a alegria das meninas. É lindo ver o amor e a cumplicidade entre elas!
Encontro
Tive um encontro especial com o casal Flaviane e Michel Soares, diretores da Sermacar VHES, e com suas filhas Isadora e Manuela. Flaviane é uma figura importante no setor comercial do Hospital São Joaquim, enquanto Michel vem se destacando no setor de auto center. Aproveito para parabenizar Michel, que comemorou nova idade no dia 26 de fevereiro ao lado da família e de sua equipe. Parabéns!
Delícias
No domingo, 15 de fevereiro, estive na tradicional churrascaria Minuano para um delicioso almoço em família. Fomos recepcionados pela equipe nota mil da casa, liderada pelo competente Alan. Desfrutamos do churrasco sempre perfeito e aproveitamos as delícias da pista, que estava repleta de novidades.
Destaque para o salmão assado e o estrogonofe de camarão, divinos! Também tive o prazer de encontrar o casal Aline Barbosa, gestora de marketing, e Higor Medeiros. De sobremesa um sorvete de morango, que vocês devem experimentar, maravilhoso. Adorei!
Amor e Sabor
Idealizado pelo diretor da Apae Franca, Alfredo Rodrigues, o projeto "Amor e Sabor" nasceu em setembro de 2024 com um propósito lindo: criar oportunidades de inclusão social por meio da convivência e do acolhimento em espaços gastronômicos da cidade. Na última edição, Alfredo acompanhou uma turma para um almoço muito especial no La Finestra, dirigido com excelência por Pedro Conte. Foram momentos de alegria e excelente gastronomia que ficarão guardados na memória de cada participante.
Esse projeto é de fundamental importância, pois fortalece laços, desperta empatia e demonstra que a inclusão se faz com atitudes reais e cheias de afeto. Na foto, Alfredo Rodrigues, os proprietários Suzi Conte e seu filho Pedro, junto com parte da turma.
Rodolffo
No dia 28 de fevereiro, quem comemorou nova idade foi o CEO da Agência Pensado Bem, Rodolffo Neto, em um badalado rooftop da cidade. Com muita música, boas risadas e um bolo lindo e delicioso da Nobre's Doceria, Rodolffo celebrou a chegada dos trinta anos ao lado de amigos especiais.
Convite
Recebi um convite especial da Acif e da Prefeitura de Franca para o lançamento do Programa de Atração de Novos Investimentos e Geração de Empregos, que institui incentivos fiscais para empresas que desejam se instalar ou expandir suas atividades em Franca. Essa é uma iniciativa estratégica para fortalecer o ambiente de negócios e impulsionar novos investimentos na cidade. O evento acontecerá na Acif, onde o presidente Fernando Jorge receberá os convidados, no dia 5 de março, às 10h. Agradeço o convite e estarei presente para conferir todos os detalhes. Foto: Wilker Maia/Acif
Parabéns
Amiga leal e sempre presente, Roberta Comparini Fuzisawa é uma empresária de destaque no setor de componentes para calçados, sendo respeitada e bem-sucedida em Franca, Birigui e arredores. Ela é uma daquelas pessoas queridas em qualquer lugar onde passa. No dia 6 de março, ela comemora mais um ano de vida, e já me antecipo para enviar meu abraço cheio de carinho, admiração e gratidão. Você merece toda a felicidade do mundo!
Save The Date
A atuante presidente da Casa da Amizade de Franca, do Rotary Club, Inês Almeida, anuncia que a 19ª Noite das Massas já tem data marcada! Reserve na sua agenda: será no dia 22 de maio, no Colonial Centro de Eventos, com a animação da banda Conexão Nacional. Em breve, trarei mais detalhes.
Na foto, Inês Almeida ao lado de seu marido, Fernando Beto, fundador e CEO do Instituto Spartan e secretário do Rotary Club de Franca.
Isa
Isadora Pires é cheia de vida, alegria, entusiasmo, beleza e generosidade. Ela se divide entre fazer maquiagens e auxiliar a badalada hair designer Kenya Alexsandra, que atua no Espaço Ferraro. Apaixonada por beleza e moda, Isadora é uma das pessoas mais queridas e competentes que conheci nos últimos tempos. Cuidadosa e carinhosa com todos, ela também tem uma paixão pelo idioma inglês e está se preparando para viver uma experiência incrível nos Estados Unidos em julho.
Confesso que já estamos com saudades, mas é muito bom ver as pessoas que admiramos realizando seus sonhos. Isadora comemorou nova idade no dia 27 de fevereiro e aqui deixo meu abraço e votos de felicidade. Que sua experiência seja inesquecível!
Almoço entre Amigos
No dia 8 de março, acontece o Almoço entre Amigos em prol de melhorias para o Lar São Vicente em Patrocínio Paulista. O cardápio inclui arroz no arado, batatinha verde, salada e couve, tudo preparado com muito amor para os presentes. Para a sobremesa, os irresistíveis sorvetes Perfetto!
O evento também contará com música ao viva sorteio de brindes e bingo. Vale lembrar que as bebidas são pagas à parte.
Bom demais
Esta iniciativa é promovida pelo Comitê da Mulher do Sicredi Valor Sustentável, em resposta ao chamado do administrador provisório da Sociedade de Vicente de Paulo, Valdinei Moreira, que aparece na foto com Fernanda Zambelli, gerente de negócios da instituição financeira.
Vamos todos colaborar! O convite custa apenas R$ 50. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (16) 99204-4859. Estarei lá com certeza!
10 anos
O Grupo Mulheres do Brasil Franca já está em clima de celebração e expectativa! Em 2026, o grupo completará 10 anos de atuação, uma década marcada pelo protagonismo feminino, pelo impacto social e pela construção de uma rede sólida que transforma vidas e comunidades.
Sob a liderança inspiradora de Eliane Querino, uma programação especial está sendo preparada ao longo do ano. Essa programação reafirma o compromisso com o acolhimento, o empreendedorismo, o combate à violência, a saúde, as políticas públicas e muitas outras causas que fortalecem o papel da mulher na sociedade.
Na foto lembrança dos 50 anos de Noite EP, a idealizadora do Grupo Mulheres do Brasil, Luiza Helena Trajano, a líder inspiradora Eliane Querino e parte do grupo que faz a diferença na vida de tantas pessoas.
Dia das Mulheres
As comemorações começam em grande estilo! No dia 5 de março, às 18h30, no Complexo Magalu, acontecerá um Encontro Especial em celebração ao Dia das Mulheres. Este encontro está sendo organizado pelo Comitê de Igualdade Racial, reafirmando o compromisso do grupo com a diversidade, a equidade e a inclusão.
Será uma oportunidade para celebrar conquistas, fortalecer conexões e renovar o propósito que une mulheres determinadas a fazer a diferença. Que este seja apenas o início de um novo ciclo, ainda mais forte, inspirador e transformador.
Como integrante do Grupo, reafirmo: juntas somos mais fortes. E vamos ainda mais longe!
Luxo
Estive na Nave Mãe, na loja Magalu do Centro, para conferir o novo e belo espaço destinado a Cama, Mesa e Banho, que acaba de receber uma coleção incrível, repleta de marcas que oferecem beleza, tecnologia e conforto. O ambiente ficou espetacular! Além de uma grande variedade de produtos e marcas renomadas, o Magalu oferece facilidades de pagamento que são exclusivas da loja. Parabéns ao gerente Luciano Marques por mais essa inovação.
Elba
Para fechar com chave de ouro a coluna deste domingo, não poderia deixar de mencionar o show super especial que o Sesc Franca promove no dia 8 de março, domingo e Dia Internacional da Mulher, às 18h. O ícone da música popular brasileira e do forró, a maravilhosa Elba Ramalho, se apresentará, fazendo parte da história de tantas pessoas. Este espetáculo faz parte do projeto “Mulheridades: Reinvenção e Resistência” acontecerá no Ginásio do Sesc Franca. A venda de ingressos está acelerada, então não deixe para a última hora, pois você pode ficar sem o seu!
Lógico que estarei lá para comemorar o Dia das Mulheres em grande estilo!
