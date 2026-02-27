A concessionária MoV Franca, responsável pelo transporte público da cidade, anunciou mudanças em linhas e horários do transporte coletivo urbano de Franca. As alterações entram em vigor neste sábado, dia 28, e foram definidas com base em sugestões de usuários registradas junto ao órgão gestor do sistema.
Segundo a empresa, as adequações têm como objetivo melhorar o atendimento à população que utiliza diariamente os ônibus na cidade. As mudanças envolvem tanto ajustes nos horários quanto modificações em trajetos de determinadas linhas.
Linhas com mudanças de horários
Passam a ter novos horários as seguintes linhas:
- 133.1 – Parque do Horto/Santa Terezinha
- 161.1 – Recanto Elimar
- 172.1 – Jardim Zanetti/Vila Hípica
- 173.1 – José de Carlos/Hospital Estadual de Franca
- 174.1 – Jardim São Luís
- 231.1 – Jardim Francano/Secretaria da Educação
- 232.1 – Franca Shopping/Santa Helena
- 520.1 – Leste/Hospital do Coração
Linhas com ajustes nos trajetos
Também sofreram alterações nos itinerários as linhas:
- 161.1 – Recanto Elimar
- 161.3 – Extra/Brasilseg
- 172.1 – Jardim Zanetti/Vila Hípica
- 173.1 – José de Carlos/Hospital Estadual de Franca
- 301.1 – Circular 1
- 302.1 – Circular 2
De acordo com a concessionária, os passageiros podem consultar os novos horários e trajetos atualizados no site oficial da empresa, em cartazes afixados no interior dos veículos e, a partir deste sábado, também pelo aplicativo Cittamobi.
