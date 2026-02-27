A concessionária MoV Franca, responsável pelo transporte público da cidade, anunciou mudanças em linhas e horários do transporte coletivo urbano de Franca. As alterações entram em vigor neste sábado, dia 28, e foram definidas com base em sugestões de usuários registradas junto ao órgão gestor do sistema.

Segundo a empresa, as adequações têm como objetivo melhorar o atendimento à população que utiliza diariamente os ônibus na cidade. As mudanças envolvem tanto ajustes nos horários quanto modificações em trajetos de determinadas linhas.

Linhas com mudanças de horários

Passam a ter novos horários as seguintes linhas:

133.1 – Parque do Horto/Santa Terezinha

161.1 – Recanto Elimar

172.1 – Jardim Zanetti/Vila Hípica

173.1 – José de Carlos/Hospital Estadual de Franca

174.1 – Jardim São Luís

231.1 – Jardim Francano/Secretaria da Educação

232.1 – Franca Shopping/Santa Helena

520.1 – Leste/Hospital do Coração

Linhas com ajustes nos trajetos