ATENÇÃO!

MoV altera linhas e horários do transporte urbano nesse sábado

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/MoV Franca
Linha do Residencial Zanetti é uma das linhas que passou por alteração
Linha do Residencial Zanetti é uma das linhas que passou por alteração

A concessionária MoV Franca, responsável pelo transporte público da cidade, anunciou mudanças em linhas e horários do transporte coletivo urbano de Franca. As alterações entram em vigor neste sábado, dia 28, e foram definidas com base em sugestões de usuários registradas junto ao órgão gestor do sistema.

Segundo a empresa, as adequações têm como objetivo melhorar o atendimento à população que utiliza diariamente os ônibus na cidade. As mudanças envolvem tanto ajustes nos horários quanto modificações em trajetos de determinadas linhas.

Linhas com mudanças de horários

Passam a ter novos horários as seguintes linhas:

  • 133.1 – Parque do Horto/Santa Terezinha
  • 161.1 – Recanto Elimar
  • 172.1 – Jardim Zanetti/Vila Hípica
  • 173.1 – José de Carlos/Hospital Estadual de Franca
  • 174.1 – Jardim São Luís
  • 231.1 – Jardim Francano/Secretaria da Educação
  • 232.1 – Franca Shopping/Santa Helena
  • 520.1 – Leste/Hospital do Coração

Linhas com ajustes nos trajetos

Também sofreram alterações nos itinerários as linhas:

  • 161.1 – Recanto Elimar
  • 161.3 – Extra/Brasilseg
  • 172.1 – Jardim Zanetti/Vila Hípica
  • 173.1 – José de Carlos/Hospital Estadual de Franca
  • 301.1 – Circular 1
  • 302.1 – Circular 2

De acordo com a concessionária, os passageiros podem consultar os novos horários e trajetos atualizados no site oficial da empresa, em cartazes afixados no interior dos veículos e, a partir deste sábado, também pelo aplicativo Cittamobi.

