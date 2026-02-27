A previsão da Climatempo para os próximos dias em Franca indica variação entre períodos de sol com muitas nuvens e possibilidade de pancadas isoladas de chuva, especialmente nesta sexta-feira, 27. As temperaturas devem oscilar entre 15°C e 28°C até domingo, 1º, com índices elevados de umidade do ar. A tendência para o fim de semana é de tempo predominantemente estável, com temperaturas amenas nas primeiras horas do dia e calor moderado à tarde.

Essa sexta-feira, 27, os termômetros variam entre 19°C e 26°C. O dia começou gelado e com muita neblina em alguns pontos da cidade, mas o dia será marcado por sol entre muitas nuvens, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A previsão aponta volume baixo de precipitação, de 0,2 milímetros. A sensação térmica pode chegar a 22°C.

Para o sábado, 28, a previsão indica tempo firme, com sol e muitas nuvens ao longo do dia. Não há expectativa de chuva. As temperaturas variam entre 17°C e 28°C. A umidade do ar permanece elevada, em 96%. O céu deve permanecer bastante encoberto durante a noite.