Esse jovem e já muito bem sucedido jogador, que se despontou no Palmeiras, e de lá para o Chelsea da Inglaterra, vem se firmando como uma das maiores revelações, não só nos campos de futebol como fora deles. Falo desse fenômeno Estêvão, muito bem orientado também por seu pai, sr. Ivo, pastor de igreja evangélica, que tem aplicado parte do que ganha na ajuda aos mais necessitados. Ainda agora, a exemplo do Instituto Iansa de Franca, que oferece todo necessário a quem precisa, durante tratamento de câncer, o Estêvão também criou outro igual em Barretos, já que muitos francanos têm que se tratar naquele hospital oncológico. Que Deus Os abençoe.

Amigos em Restinga

Quem começa o mês de março com nova idade é a senhora Benedita Ferreira, esposa do professor e ex-prefeito de Restinga, meu amigo Carlos Valim. O casal tem os filhos Wellington, Paulo, Juliana e Eliana, e os netos Bruna, Vinícius, Gabriela, Rafael, Carlos Eduardo, Mariana e João Vítor, além de 4 bisnetos. Parabéns, dona Ditinha e um abraço a todos.