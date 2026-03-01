Mensagem de Abertura
“Não basta que todos sejam iguais perante à lei. É preciso que a lei seja igual perante todos.” (Salvador Allende, político democrata chileno)
Aniversários
Começando o mês de março com nova idade, a Cidinha, esposa do Gilson de Souza, e também dona Benedita Ferreira... Amanhã, 2, Ana Emília Pedigone Cordeiro, Eduardo Hilário de Oliveira, Mauro Aímoli, José Alexandre Carmo Jorge e Terezinha Neves Castro... Na terça,3, médico Aldo Fantini Neto, Lúcia Garcetti, médica Leila Haber e Márcio Maníglia Machado... Na quarta, 4, Sérgio Augusto de Paula e Maria Aparecida Moscardini Pimenta... Na quinta, 5, Well Miguel, Hélio Rodrigues Ribeiro, Marcus Oliveira, Luzia das Graças Pimenta e Tarcisa Cruz... Na sexta-feira, 6, Daniela Paulino Sanches, Inécio Hidalgo, médico Rodolfo Bartocci e Duto Jacinto... No próximo sábado, 7, Tomaz Silveira e Cornélia Virgínia Oliveira. Abraço a todos.
Abraço à Cidinha do Gilson
Neste primeiro dia do mês de março, estamos cumprimentando a Cidinha de Souza, esposa do amigo Gilson de Souza, ex-prefeito e ex-deputado, começando uma nova idade. Parabéns, e o abraço também aos filhos Gilsinho, Lincoln, Nanda, o netinho Lorenzo, filho do Rodrigo e Nanda, e todos os netos.
Parabéns, doutor Aldo!
Vamos antecipando o abraço ao médico Dr. Aldo Fantini Neto, que nesta terça-feira, 3, entrará em novo ciclo de vida. É o conhecido e conceituado médico dermatologista, casado com Mariza Fantini. Abraço também aos filhos e netos. Entre os filhos, o também consagrado dermatologista Dr. Bruno Fantini.
Dicas Práticas
Saiba porque a pimenta nos faz espirrar: um dos culpados disso é o óleo encontrado na pimenta, que é retirado das sementes da planta e usado para condimentar linguiças, molhos e carnes. Outra culpada é a piperina, das pimentas branca e preta. Mas espirramos principalmente porque costuma-se usar a pimenta em pó, e quando suas partículas são aspiradas pelo nariz, o organismo tende a expeli-las, assim como faz com qualquer outro tipo de pó.
Amamos Franca
Outro que festeja a chegada de nova idade esta semana, terça-feira, é o amigo Márcio Maníglia Machado, que lidera o grupo conhecido por “Amo Franca”, com centenas de integrantes. O Márcio é filho do saudoso senhor José de Melo Machado, que conhecemos como um dos antigos gerentes da PRB-5, Rádio Clube Hertz, ainda ali na Praça Barão. Abraço ao Márcio, que está na foto com sua Eliane.
Advogado e escritor
Desde ontem, o amigo Roberto Nunes Rocha passou para uma nova idade. Além de advogado, é também escritor e integrante da Academia Francana de Letras. Tem alguns romances editados, entre eles “O Fio de Barba”, que li e gostei muito. Recentemente, ele e sua esposa Maria José Rocha deram um giro por vários estados do Norte e Nordeste, dirigindo e conhecendo grande parte deles. Roberto é filho dos saudosos professores Pedro Nunes Rocha e dona Branca.
Tim-Tim
Mesmo com alguns dias de atraso, vamos registrando o aniversário da psicóloga Heloísa Vilela Bittar Gimenes, na semana passada. Vai daqui nosso abraço a ela e ao maridão Paulo Gimenes, publicitário, compositor e animador de eventos, com suas músicas e bate-papo alegre, sempre com crianças e idosos. Parabéns e um abraço ao casal.
Instituto Estêvão
Esse jovem e já muito bem sucedido jogador, que se despontou no Palmeiras, e de lá para o Chelsea da Inglaterra, vem se firmando como uma das maiores revelações, não só nos campos de futebol como fora deles. Falo desse fenômeno Estêvão, muito bem orientado também por seu pai, sr. Ivo, pastor de igreja evangélica, que tem aplicado parte do que ganha na ajuda aos mais necessitados. Ainda agora, a exemplo do Instituto Iansa de Franca, que oferece todo necessário a quem precisa, durante tratamento de câncer, o Estêvão também criou outro igual em Barretos, já que muitos francanos têm que se tratar naquele hospital oncológico. Que Deus Os abençoe.
Amigos em Restinga
Quem começa o mês de março com nova idade é a senhora Benedita Ferreira, esposa do professor e ex-prefeito de Restinga, meu amigo Carlos Valim. O casal tem os filhos Wellington, Paulo, Juliana e Eliana, e os netos Bruna, Vinícius, Gabriela, Rafael, Carlos Eduardo, Mariana e João Vítor, além de 4 bisnetos. Parabéns, dona Ditinha e um abraço a todos.
Co-Piada
Mineirinho entrou na loja de eletrodomésticos e falou ao vendedor:
- Minha mulher pediu pra eu comprar um aspirador de pó, mas que seja bom mesmo.
O vendedor logo entrou com a conversa:
- Temos o melhor aspirador que já foi lançado. Sua esposa vai adorar.
- Acho bom, porque ela reclama que não aguenta mais limpar a casa.
- Pois esse aspirador vai cortar o trabalho dela pela metade, garanto.
- Uai, então vou levar dois.
Arquivo do Tempo
Lembram-se de quando o basquete francano era patrocinado pela empresa Emmanuel, de calçados? O time teve na sua formação, entre outros craques, os “Irmãos Metralha” Hélio Rubens, Totô e Fransérgio. Com eles na foto, o pai, Francisco Garcia, seu Chico Cachoeira.
Ele foi o primeiro e maior incentivador dos seus filhos, com uma cesta instalada no quintal da casa em que moraram.
Mensagem Final
“Buscar a Deus nos dias difíceis mostra que você depende Dele. Buscar a Deus nos dias bons, mostra que você é fiel e agradecido.” (Billy Graham)
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.