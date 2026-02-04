Um alinhamento de planetas tem despertado a atenção de observadores do céu nos últimos dias. O fenômeno permite visualizar, na mesma faixa do horizonte, astros como Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, a olho nu, logo após o pôr do sol, inclusive em Franca. O fenômeno começou no último domingo, 22, e termina neste sábado, 28.
Apesar do termo “alinhamento” sugerir uma linha reta perfeita, o fenômeno não ocorre dessa forma. Os planetas aparecem distribuídos ao longo de uma mesma faixa do céu, conhecida como eclíptica — região por onde transitam os principais corpos do Sistema Solar. A impressão de proximidade é resultado da perspectiva vista da Terra.
Entre os astros visíveis, Vênus costuma ser o mais brilhante, com luz branca intensa, sendo o objeto mais luminoso do céu noturno depois da Lua. Marte pode ser identificado pelo tom avermelhado, enquanto Júpiter e Saturno aparecem como pontos de luz firmes, que não cintilam como as estrelas.
Para diferenciar planetas de estrelas, a dica é observar o brilho: estrelas parecem “piscar” levemente devido à turbulência atmosférica, enquanto a luz refletida pelos planetas é estável e constante.
As melhores condições para acompanhar o alinhamento incluem céu limpo, horizonte desobstruído e pouca poluição luminosa.
Aplicativos gratuitos como Stellarium e Sky Map ajudam a localizar os astros em tempo real, utilizando a posição geográfica do usuário para indicar onde olhar no céu.
O fenômeno não é raro, mas cada alinhamento apresenta configurações diferentes, o que torna cada observação única para quem aprecia astronomia.
