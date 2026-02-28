Uma creche administrada pela Pastoral do Menor no Jardim Esmeralda, em Franca, foi alvo de invasão e vandalismo no início da noite desta sexta-feira, 27, por volta das 22h. De acordo com a diretora da unidade, Jéssica Camucia Careta, dois indivíduos danificaram o muro para abrir um buraco e acessar o interior do prédio.

Segundo o relato, os invasores provocaram danos à parte elétrica, ao muro, aos pisos da área externa e às tampas das caixas de concreto. As estruturas foram quebradas na tentativa de alcançar a fiação elétrica. “Eles usaram uma ferramenta tipo pé de cabra para forçar as tampas, mas não conseguiram retirar toda a fiação porque as caixas são concretadas”, afirmou a diretora.

Parte da fiação que liga as bombas da caixa d’água também foi afetada durante a ação. Além da tentativa de furto, houve registro de vandalismo na área interna da unidade.