Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Uma creche administrada pela Pastoral do Menor no Jardim Esmeralda, em Franca, foi alvo de invasão e vandalismo no início da noite desta sexta-feira, 27, por volta das 22h. De acordo com a diretora da unidade, Jéssica Camucia Careta, dois indivíduos danificaram o muro para abrir um buraco e acessar o interior do prédio.

Segundo o relato, os invasores provocaram danos à parte elétrica, ao muro, aos pisos da área externa e às tampas das caixas de concreto. As estruturas foram quebradas na tentativa de alcançar a fiação elétrica. “Eles usaram uma ferramenta tipo pé de cabra para forçar as tampas, mas não conseguiram retirar toda a fiação porque as caixas são concretadas”, afirmou a diretora.

Parte da fiação que liga as bombas da caixa d’água também foi afetada durante a ação. Além da tentativa de furto, houve registro de vandalismo na área interna da unidade.

A movimentação suspeita foi percebida por moradores, que acionaram o vigilante noturno do bairro após ouvirem barulhos vindos da creche. Ao chegar ao local, o vigilante avistou os dois homens ainda dentro da unidade. Eles fugiram pelos fundos do prédio, em direção a uma área de mata.

A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal foram acionadas e compareceram prontamente, acompanhando a direção na vistoria e no registro da ocorrência.

Apesar de o entorno contar com iluminação pública, a creche já havia sido alvo de furtos de fiação em outras ocasiões. Chama a atenção o fato de esta ser a segunda creche do bairro a sofrer tentativa semelhante apenas nesta semana.

A diretora reforçou a importância da unidade para a comunidade. “A creche é um equipamento público essencial, fundamental no cuidado, desenvolvimento e proteção das crianças, além de oferecer suporte às famílias. Seguimos adotando todas as providências junto aos órgãos competentes e contamos com o apoio coletivo para preservar o patrimônio público”, destacou.

