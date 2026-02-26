A Prefeitura de Franca publicou nesta quinta-feira, 26, no Diário Oficial do Município, o edital que autoriza o leilão de 21 imóveis localizados em diferentes pontos da cidade. Ao todo, serão ofertados 20 terrenos em bairros como Jardim Santana, Jardim Lima e Distrito Industrial, além de uma área com edificação no Centro.

A venda será feita pelo maior preço ofertado. Para participar, os interessados precisam se credenciar no Sistema Eletrônico de Licitações, ferramenta integrada ao Portal de Compras Públicas, onde também estão disponíveis todas as informações sobre os lotes.

As propostas podem ser apresentadas a partir desta quinta-feira e ficarão lacradas até as 9h30 do dia 23 de março, quando ocorrerá a abertura das ofertas por lote. Na mesma data, os participantes poderão apresentar lances de forma totalmente on-line.