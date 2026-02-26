A Prefeitura de Franca publicou nesta quinta-feira, 26, no Diário Oficial do Município, o edital que autoriza o leilão de 21 imóveis localizados em diferentes pontos da cidade. Ao todo, serão ofertados 20 terrenos em bairros como Jardim Santana, Jardim Lima e Distrito Industrial, além de uma área com edificação no Centro.
A venda será feita pelo maior preço ofertado. Para participar, os interessados precisam se credenciar no Sistema Eletrônico de Licitações, ferramenta integrada ao Portal de Compras Públicas, onde também estão disponíveis todas as informações sobre os lotes.
As propostas podem ser apresentadas a partir desta quinta-feira e ficarão lacradas até as 9h30 do dia 23 de março, quando ocorrerá a abertura das ofertas por lote. Na mesma data, os participantes poderão apresentar lances de forma totalmente on-line.
Cada imóvel será vendido de forma individual, respeitando as medidas e condições descritas nas matrículas dos registros imobiliários. O valor mínimo de cada lote foi definido com base em um laudo de avaliação que integra o processo administrativo.
Visitação aos imóveis
O processo é conduzido pelo Departamento de Planejamento e de Aquisições e Contratações, ligado à Secretaria Municipal de Finanças. Os interessados poderão visitar os imóveis, desde que façam o agendamento até o quinto dia anterior à sessão pública, marcada para 23 de março.
O pedido de visita deve ser feito exclusivamente por e-mail, informando os números dos lotes, nome completo, documento de identidade e telefone para contato. Já a documentação dos imóveis está disponível para consulta no Paço Municipal, no Departamento de Planejamento e de Aquisições e Contratações.
Após a homologação do resultado do leilão, o arrematante será notificado para efetuar o pagamento do valor do lance em parcela única, no prazo de 30 dias corridos.
