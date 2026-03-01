Fernanda procurou o Portal GCN/Sampi para contar sua história, nesse sábado, 28, após a publicação sobre a gradivez da faxineira Tatiane Cristine dos Santos Costa, de 39 anos, mãe de quatro filhos, que também espera trigêmeos.

O que era para ser apenas uma ultrassonografia nos rins terminou em uma das maiores surpresas da vida da jovem Fernanda dos Santos Borissi, de 20 anos, moradora de Franca . Em novembro de 2025, após semanas sentindo sintomas de infecção urinária e desconforto renal, ela procurou um especialista para investigar possíveis cálculos - problema que já havia enfrentado anteriormente. No entanto, o exame revelou algo inesperado: Fernanda estava grávida de trigêmeos.

Fernanda descobriu que esperava trigêmeos quando estava com 14 semanas de gestação. “Foi um choque, fiquei sem reação. Eu estava sozinha na hora, porque era só uma ultrassom de rins”, relembra. Desde 2023, Fernanda fazia uso de anticoncepcional e não menstruava, o que contribuiu para que a gravidez passasse despercebida nos primeiros meses.

Na primeira consulta com a ginecologista obstetra, veio mais uma surpresa: são dois meninos e uma menina. Atualmente com 33 semanas, Fernanda já se prepara para a chegada dos bebês, prevista para as próximas semanas. “Estou muito ansiosa, a família inteira está”, conta.

O pai das crianças, Hyan Lucas Souza Rodrigues, de 21 anos, também ficou sem reação ao receber a notícia. “Quando mostrei as fotos da ultrassom para ele, ele ficou sem palavras. A gente realmente não estava esperando”, disse.