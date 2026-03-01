A tragédia causada pelas fortes chuvas em Juiz de Fora e Ubá, na Zona da Mata mineira, mobiliza ajuda em várias regiões do país. Deslizamentos de terra atingiram bairros destas cidades, deixando mortos, famílias desabrigadas e imóveis destruídos. Mesmo morando há mais de dez anos em Franca, a dona de casa Patrícia Ferreira Frederico, de 31 anos, mantém raízes e familiares na cidade mineira.

Sensibilizada com a situação, ela decidiu transformar o próprio apartamento em ponto de arrecadação de doações. “Eu moro em Franca, me disponibilizei para receber as doações. Moro aqui no Consolação, na rua Peru, 1.506, apto 02”, explica.

Patrícia conta que entrou em contato com uma campanha de ajuda e foi informada que um caminhão deve sair de Franca no próximo dia 7 para levar os donativos até Juiz de Fora. “A pessoa que falou comigo disse que o caminhão está com previsão de sair daqui dia 7. Caso tenha muita coisa, acho que serão duas viagens”, afirma.