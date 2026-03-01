A tragédia causada pelas fortes chuvas em Juiz de Fora e Ubá, na Zona da Mata mineira, mobiliza ajuda em várias regiões do país. Deslizamentos de terra atingiram bairros destas cidades, deixando mortos, famílias desabrigadas e imóveis destruídos. Mesmo morando há mais de dez anos em Franca, a dona de casa Patrícia Ferreira Frederico, de 31 anos, mantém raízes e familiares na cidade mineira.
Sensibilizada com a situação, ela decidiu transformar o próprio apartamento em ponto de arrecadação de doações. “Eu moro em Franca, me disponibilizei para receber as doações. Moro aqui no Consolação, na rua Peru, 1.506, apto 02”, explica.
Patrícia conta que entrou em contato com uma campanha de ajuda e foi informada que um caminhão deve sair de Franca no próximo dia 7 para levar os donativos até Juiz de Fora. “A pessoa que falou comigo disse que o caminhão está com previsão de sair daqui dia 7. Caso tenha muita coisa, acho que serão duas viagens”, afirma.
Apesar do susto, a família dela está em segurança. “Foi pedido pela Defesa Civil que evacuassem do prédio, pois fica à frente do Morro do Cristo, em Juiz de Fora, um ponto que tiveram alguns deslizamentos, e um deles atrás do prédio que minha família residia, no bairro Santa Helena”, relata.
Segundo Patrícia, os familiares não foram diretamente atingidos, mas o imóvel foi considerado área de risco. “Agora eles se encontram na casa de um parente nosso, no condomínio Alphaville. Não foram atingidos, mas a Defesa Civil considerou área de risco, pelo fato de ter tido um princípio de deslizamento no morro que fica localizado atrás do prédio.”
Ela descreve o cenário na cidade como crítico. “A situação em Juiz de Fora está bem complicada, muitas ruas interditadas, tem bairros que estão sem água e sem energia há dias, muitas pessoas precisando de doações. Eu sou de lá, mas moro em Franca há um pouco mais de 10 anos, mas minha família é de lá.”
O que estão precisando?
Sobre as necessidades mais urgentes, Patrícia destaca que roupas de adulto já foram bastante arrecadadas, mas ainda são bem-vindas. No entanto, há carência maior de fraldas infantis e geriátricas, roupas de criança e bebê, calçados, itens de enxoval, brinquedos, leite, leite em fórmula, biscoitos e materiais para atividades infantis, como livrinhos, cadernos de desenho, lápis de cor e canetinhas.
Também são solicitados itens de higiene pessoal - inclusive para bebês, como pomadas e lenços umedecidos -, além de roupas de cama, produtos de limpeza, luvas plásticas, botas e pás para auxiliar na limpeza das áreas atingidas.
Profissionais da saúde também pedem reforço no envio de luvas, máscaras, gazes, itens de uso geral hospitalar, soro e materiais para ataduras. Há ainda necessidade de alimentos para animais, já que muitos estão em abrigos, além de fitas para medição de glicemia. Outro ponto destacado é a falta de roupas masculinas plus size.
Ponto de coleta em Franca
Os pontos de arrecadação em Franca são:
- Rua Peru, 1.506, apartamento 02, Jardim Consolação;
- PFC Transportadora- rua Alan Kardec, 180, em frente ao Tok de Bola - Jardim Conceição Leite (portão preto de esquina);
- PFC Transportes – rua Josué Domingos de Campos, 620, Res. Jardim Vera Cruz;
- Rua Agusto Marques, 1.747, Centro.
A organização também busca novos pontos de coleta para ampliar a campanha. Quem quiser colaborar pode entrar em contato pelo telefone (16) 99204-8022.
