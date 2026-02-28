28 de fevereiro de 2026
FALTA DE ATENÇÃO

Motorista bate em carro parado e foge no Jd. Riviera, em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/WhatsApp GCN
Momento em que mulher em HB20 bate em carro parado
Momento em que mulher em HB20 bate em carro parado

Uma mulher ainda não identificada bateu o carro que conduzia contra um veículo estacionado na garagem de uma residência e fugiu do local sem prestar esclarecimentos. O caso foi registrado na noite de quarta-feira, 25, por volta das 19h40, na rua Jorge Barsoteli, no Jardim Riviera, em Franca.

De acordo com informações apuradas pelo Portal GCN/Sampi, a motorista conduzia um Hyundai HB20 quando tentou manobrar para contornar a rua. Durante a manobra, ela acabou colidindo contra a parte dianteira de um Ford Corcel II que estava parado na garagem de uma casa, enquanto o proprietário desembarcava caixas de ferramentas.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a condutora realiza a manobra e atinge o veículo estacionado. Logo após a batida, ela deixa o local sem descer do carro.

Segundo relatos, não foi possível identificar a mulher pelas imagens, já que a filmagem não permite visualizar com clareza o rosto da motorista nem a placa do veículo. Uma vizinha chegou a conversar com a condutora antes da colisão, mas afirmou que não a conhece.

Até o momento, a responsável pelo acidente não foi localizada.

