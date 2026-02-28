Uma mulher ainda não identificada bateu o carro que conduzia contra um veículo estacionado na garagem de uma residência e fugiu do local sem prestar esclarecimentos. O caso foi registrado na noite de quarta-feira, 25, por volta das 19h40, na rua Jorge Barsoteli, no Jardim Riviera, em Franca.

De acordo com informações apuradas pelo Portal GCN/Sampi, a motorista conduzia um Hyundai HB20 quando tentou manobrar para contornar a rua. Durante a manobra, ela acabou colidindo contra a parte dianteira de um Ford Corcel II que estava parado na garagem de uma casa, enquanto o proprietário desembarcava caixas de ferramentas.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a condutora realiza a manobra e atinge o veículo estacionado. Logo após a batida, ela deixa o local sem descer do carro.