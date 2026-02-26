26 de fevereiro de 2026
INVESTIGAÇÃO

Homem é executado a tiros dentro de carro na região; ASSISTA

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Câmera de segurança
Na parte superior, motociclista dispara contra motorista: vítima Freud dos Santos Pereira, de 39 anos
A Polícia Civil de Ribeirão Preto investigará a execução de Freud dos Santos Pereira, de 39 anos, morto a tiros na manhã desta quinta-feira, 26, no bairro Vila Mariana, em Ribeirão Preto.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um motociclista se aproximou do carro em que a vítima estava — um Volkswagen Fox preto — na rua Bolívia, efetuou pelo menos quatro disparos e fugiu em seguida.

Freud morreu ainda no local. A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para o trabalho da perícia. A vítima tinha passagens criminais.

O corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Morro Agudo. A Polícia Civil apura a motivação do crime e busca identificar o autor dos disparos.

Até o fechamento deste texto, nenhum suspeito havia sido preso. As investigações estão em fase inicial.

