A Polícia Civil de Ribeirão Preto investigará a execução de Freud dos Santos Pereira, de 39 anos, morto a tiros na manhã desta quinta-feira, 26, no bairro Vila Mariana, em Ribeirão Preto.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um motociclista se aproximou do carro em que a vítima estava — um Volkswagen Fox preto — na rua Bolívia, efetuou pelo menos quatro disparos e fugiu em seguida.

Freud morreu ainda no local. A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para o trabalho da perícia. A vítima tinha passagens criminais.