A Polícia Civil de Ribeirão Preto investigará a execução de Freud dos Santos Pereira, de 39 anos, morto a tiros na manhã desta quinta-feira, 26, no bairro Vila Mariana, em Ribeirão Preto.
Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um motociclista se aproximou do carro em que a vítima estava — um Volkswagen Fox preto — na rua Bolívia, efetuou pelo menos quatro disparos e fugiu em seguida.
Freud morreu ainda no local. A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para o trabalho da perícia. A vítima tinha passagens criminais.
O corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Morro Agudo. A Polícia Civil apura a motivação do crime e busca identificar o autor dos disparos.
Até o fechamento deste texto, nenhum suspeito havia sido preso. As investigações estão em fase inicial.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.