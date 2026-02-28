Um furto foi registrado na noite de quinta-feira, 26, no Jardim Barão, em Franca. Um veículo Nissan March estacionado na rua Teófilo de Araújo Filho, em frente ao número 1.811, teve o vidro estourado e uma bolsa foi levada pelo criminoso.
De acordo com as câmeras de segurança, a ação aconteceu por volta das 21h30. As imagens mostram o momento em que o suspeito se aproxima do carro, quebra o vidro e retira a bolsa do interior do veículo. Toda a ação dura poucos instantes.
O crime ocorreu a cerca de uma quadra do Pronto-socorro “Dr. Álvaro Azzuz”, em uma região com fluxo constante de moradores e veículos.
Até o momento, não há informações sobre a identificação ou prisão do autor.
A polícia reforça o alerta para que motoristas evitem deixar objetos de valor dentro dos veículos, mesmo que estacionados em frente a residências, e redobrem a atenção durante o período noturno.
