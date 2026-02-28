A concessionária de veículos Francauto, localizada na avenida Chico Júlio, na região da Estação, em Franca, foi alvo de três furtos somente nos dois primeiros meses de 2026. Os crimes ocorreram em janeiro e fevereiro e, segundo a gerente Ana Oliveira, há indícios de que os autores dos dois casos mais recentes sejam os mesmos.

De acordo com a gerente, a primeira invasão ocorreu no dia 7 de janeiro. Na ocasião, os criminosos quebraram a porta de blindex e furtaram um notebook da loja. Já no dia 6 de fevereiro, houve uma nova ação: os suspeitos arrombaram novamente o vidro e levaram uma máquina de café avaliada em R$ 10 mil, que era consignada.

O terceiro caso foi registrado na madrugada deste sábado, 28, às 5h43. “Eles quebram o blindex e entram direto no objeto que querem. Parece que já vêm sabendo o que vão buscar”, afirmou Ana. Desta vez, os criminosos furtaram outra máquina de café, adquirida para repor o equipamento levado anteriormente.