A concessionária de veículos Francauto, localizada na avenida Chico Júlio, na região da Estação, em Franca, foi alvo de três furtos somente nos dois primeiros meses de 2026. Os crimes ocorreram em janeiro e fevereiro e, segundo a gerente Ana Oliveira, há indícios de que os autores dos dois casos mais recentes sejam os mesmos.
De acordo com a gerente, a primeira invasão ocorreu no dia 7 de janeiro. Na ocasião, os criminosos quebraram a porta de blindex e furtaram um notebook da loja. Já no dia 6 de fevereiro, houve uma nova ação: os suspeitos arrombaram novamente o vidro e levaram uma máquina de café avaliada em R$ 10 mil, que era consignada.
O terceiro caso foi registrado na madrugada deste sábado, 28, às 5h43. “Eles quebram o blindex e entram direto no objeto que querem. Parece que já vêm sabendo o que vão buscar”, afirmou Ana. Desta vez, os criminosos furtaram outra máquina de café, adquirida para repor o equipamento levado anteriormente.
Segundo a gerente, cada vidro de blindex custa cerca de R$ 2,5 mil. Com as três invasões, o prejuízo com a reposição das portas já chega a aproximadamente R$ 7,5 mil. Somando as duas máquinas de café e o computador, as perdas ultrapassam R$ 30 mil.
Imagens de câmeras de segurança registraram as ações. Ana afirma que os dois furtos de fevereiro teriam sido cometidos pelas mesmas pessoas, com base nas características observadas nos vídeos. “Aparece a cara do suspeito nitidamente. A gente mostra as imagens, mas até agora nada foi feito”, disse.
Ela relatou ainda que um vigilante passou a permanecer no local durante a madrugada, mas, na ocorrência mais recente, o profissional teria deixado o posto pouco antes do crime.
Além dos furtos na loja, a gerente afirma que um comércio vizinho também foi alvo de invasões neste ano. “O mercado de autopeças ao lado já teve três entradas este ano”, afirmou.
Ana também reclama da situação de vulnerabilidade social na região da Estação, relatando a presença constante de pessoas em situação de rua na porta do estabelecimento. Segundo ela, a situação tem gerado insegurança para funcionários e clientes.
A gerente informou que irá encaminhar as imagens das câmeras para auxiliar na identificação dos suspeitos. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.
