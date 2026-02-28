Uma loja de calçados localizada na avenida Major Nicacio, 1.710, em Franca, foi alvo de dois furtos em pouco mais de um mês. A proprietária procurou o Portal GCN/Sampi para relatar os prejuízos e cobrar providências após os crimes, registrados em 17 de janeiro e novamente na manhã deste sábado, 28.

Segundo a comerciante, o primeiro caso ocorreu por volta das 6h às 6h30 da manhã, quando foi avisada de que a porta de blindex do estabelecimento estava quebrada. “Me ligaram dizendo que tinham passado lá e viram o vidro estourado. Quando cheguei, dei falta de bolsas que ficavam no balcão e de alguns pares de sapato”, relatou.

Na ocasião, a loja ainda não possuía sistema de monitoramento por câmeras, o que dificulta a comprovação de todos os itens levados. A empresária estima que só com a substituição da porta de vidro tenha gastado mais de R$ 2 mil. Além disso, precisou instalar câmeras de segurança, investimento que ultrapassou R$ 3 mil, e contratar vigilância noturna até a reposição do blindex, ao custo de R$ 150 por noite durante cinco dias.