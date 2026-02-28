Uma loja de calçados localizada na avenida Major Nicacio, 1.710, em Franca, foi alvo de dois furtos em pouco mais de um mês. A proprietária procurou o Portal GCN/Sampi para relatar os prejuízos e cobrar providências após os crimes, registrados em 17 de janeiro e novamente na manhã deste sábado, 28.
Segundo a comerciante, o primeiro caso ocorreu por volta das 6h às 6h30 da manhã, quando foi avisada de que a porta de blindex do estabelecimento estava quebrada. “Me ligaram dizendo que tinham passado lá e viram o vidro estourado. Quando cheguei, dei falta de bolsas que ficavam no balcão e de alguns pares de sapato”, relatou.
Na ocasião, a loja ainda não possuía sistema de monitoramento por câmeras, o que dificulta a comprovação de todos os itens levados. A empresária estima que só com a substituição da porta de vidro tenha gastado mais de R$ 2 mil. Além disso, precisou instalar câmeras de segurança, investimento que ultrapassou R$ 3 mil, e contratar vigilância noturna até a reposição do blindex, ao custo de R$ 150 por noite durante cinco dias.
Já o segundo furto aconteceu novamente durante o dia, nas primeiras horas desse sábado, 28. Desta vez, a comerciante conta que o autor levou o celular da loja, um iPhone X, além de chinelos e outros itens que estavam próximos ao balcão. “O prejuízo do blindex é maior do que o valor da mercadoria que ele levou. O celular ainda é mais barato que a porta”, afirmou.
Com o sistema de monitoramento instalado após o primeiro crime, a ação mais recente foi registrada pelas câmeras. As imagens já foram entregues à polícia.
A proprietária informou que registrou boletim de ocorrência nas duas ocasiões e que viaturas da Polícia Militar estiveram no local. “Eles já saíram atrás e ficou outra viatura comigo. Mas está muito difícil. Se continuar dessa maneira, não tem como a gente continuar trabalhando”, desabafou.
