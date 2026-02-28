O prefeito Alexandre Ferreira (MDB) assinou na quinta-feira, 26, o contrato com a Borges Monitoramento e Rastreamento, empresa vencedora da licitação, para a instalação em Franca de 46 novas câmeras "dedo-duro", com tecnologia de leitura de placas veiculares e reconhecimento facial.
Com a nova etapa, o município passará a contar com 135 pontos monitorados por equipamentos de vigilância, estrategicamente distribuídos, incluindo entradas e saídas da cidade, tanto em rodovias concedidas quanto em vias municipais. As imagens captadas serão enviadas à Central de Monitoramento e compartilhadas em tempo real com as Polícias Militar e Civil.
Ao formalizar o contrato, o prefeito ressaltou o papel da tecnologia no enfrentamento à criminalidade. “Com este novo investimento, vamos criar um cinturão de segurança na cidade, com uma Muralha Digital. Estamos trabalhando para aumentar a proteção ao cidadão de bem”, afirmou.
Além das 46 novas câmeras, a administração municipal também prevê a instalação de 2 mil equipamentos em prédios públicos. O processo está em fase de licitação. Todo o sistema será integrado à Central de Monitoramento, que funciona 24 horas por dia no bairro Cidade Nova e conta com câmeras dotadas de giro de 360 graus, ampliando o alcance da vigilância urbana.
A expectativa do Executivo é que a ampliação da rede reforce as ações preventivas e facilite o trabalho das forças de segurança no combate a furtos, roubos e demais ocorrências criminais.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.