O prefeito Alexandre Ferreira (MDB) assinou na quinta-feira, 26, o contrato com a Borges Monitoramento e Rastreamento, empresa vencedora da licitação, para a instalação em Franca de 46 novas câmeras "dedo-duro", com tecnologia de leitura de placas veiculares e reconhecimento facial.

Com a nova etapa, o município passará a contar com 135 pontos monitorados por equipamentos de vigilância, estrategicamente distribuídos, incluindo entradas e saídas da cidade, tanto em rodovias concedidas quanto em vias municipais. As imagens captadas serão enviadas à Central de Monitoramento e compartilhadas em tempo real com as Polícias Militar e Civil.

Ao formalizar o contrato, o prefeito ressaltou o papel da tecnologia no enfrentamento à criminalidade. “Com este novo investimento, vamos criar um cinturão de segurança na cidade, com uma Muralha Digital. Estamos trabalhando para aumentar a proteção ao cidadão de bem”, afirmou.