Franca busca ampliar as parcerias com a iniciativa privada, associações, ONGs e pessoas físicas para a conservação de espaços públicos. A adesão pode ser feita através do programa Adote uma Praça, que permite à sociedade colaborar com a manutenção de áreas verdes em troca da divulgação institucional das marcas nos locais adotados.

Na semana passada, o prefeito Alexandre Ferreira (MDB) destacou a importância do envolvimento da população no cuidado com a cidade. Segundo ele, a proposta gera benefícios compartilhados entre o Poder Público, os parceiros e a comunidade, ao garantir espaços mais limpos, organizados e bem cuidados.

Como funciona o programa

Coordenado pela Secretaria de Meio Ambiente, o programa já contabiliza cerca de 315 áreas adotadas, totalizando aproximadamente 302,7 mil metros quadrados sob responsabilidade de parceiros. No entanto, o município possui mais de duas mil áreas verdes disponíveis para adoção, o que representa cerca de 8,5 milhões de metros quadrados com potencial de cooperação.