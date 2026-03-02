Franca busca ampliar as parcerias com a iniciativa privada, associações, ONGs e pessoas físicas para a conservação de espaços públicos. A adesão pode ser feita através do programa Adote uma Praça, que permite à sociedade colaborar com a manutenção de áreas verdes em troca da divulgação institucional das marcas nos locais adotados.
Na semana passada, o prefeito Alexandre Ferreira (MDB) destacou a importância do envolvimento da população no cuidado com a cidade. Segundo ele, a proposta gera benefícios compartilhados entre o Poder Público, os parceiros e a comunidade, ao garantir espaços mais limpos, organizados e bem cuidados.
Como funciona o programa
Coordenado pela Secretaria de Meio Ambiente, o programa já contabiliza cerca de 315 áreas adotadas, totalizando aproximadamente 302,7 mil metros quadrados sob responsabilidade de parceiros. No entanto, o município possui mais de duas mil áreas verdes disponíveis para adoção, o que representa cerca de 8,5 milhões de metros quadrados com potencial de cooperação.
Ao assinar o termo de adoção, empresas, entidades e demais interessados assumem o compromisso de realizar podas e limpezas periódicas, além de eventuais melhorias previamente aprovadas. Em contrapartida, é permitida a instalação de placas publicitárias padronizadas em pontos estratégicos do espaço adotado, pelo período estabelecido em contrato, com possibilidade de renovação.
O programa é aberto à participação de pessoas físicas, empresas, organizações não governamentais e associações comunitárias. Para formalizar o interesse, é necessário encaminhar uma proposta de melhoria à Prefeitura pelo e-mail adoteumapraca@franca.sp.gov.br, informando a área pretendida. Após análise e aprovação, será firmado um termo de cooperação entre as partes.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3711-9440.
