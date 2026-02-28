A participação francana foi decisiva na vitória da Seleção Brasileira masculina de basquete sobre a Seleção Venezuelana por 94 a 84, nessa sexta-feira, 27, na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG), partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar 2027.

Com forte presença de atletas de Franca, a equipe brasileira manteve 100% de aproveitamento no Grupo C e ficou muito próxima da classificação à segunda fase.

Atletas do Sesi Franca em destaque

Os jogadores do Sesi Franca tiveram atuação consistente e contribuíram diretamente para o resultado positivo: