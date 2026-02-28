A participação francana foi decisiva na vitória da Seleção Brasileira masculina de basquete sobre a Seleção Venezuelana por 94 a 84, nessa sexta-feira, 27, na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG), partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar 2027.
Com forte presença de atletas de Franca, a equipe brasileira manteve 100% de aproveitamento no Grupo C e ficou muito próxima da classificação à segunda fase.
Atletas do Sesi Franca em destaque
Os jogadores do Sesi Franca tiveram atuação consistente e contribuíram diretamente para o resultado positivo:
- Lucas Dias: 16 pontos, 5 rebotes e 5 assistências
- Georginho de Paula: 10 pontos, 6 rebotes e 2 assistências
Ambos começaram a partida como titulares, ao lado de Rafa Luz (passagem pelo Franca em 2017/2018), Léo Meindl (nascido e revelado em Franca) e Brunão. Meindl, inclusive, foi o cestinha do confronto com 25 pontos.
Leia mais:
Léo Meindl faz 25 pontos e Brasil bate Venezuela no basquete
Domínio brasileiro
O Brasil iniciou o jogo em ritmo forte e rapidamente abriu vantagem de 13 a 2, fechando o primeiro quarto em 28 a 17. No segundo período, a Venezuela reagiu e reduziu a diferença para quatro pontos, mas a equipe comandada por Aleksandar Petrovic retomou o controle e foi para o intervalo vencendo por 53 a 38.
No terceiro quarto, a seleção ampliou para 60 a 41, mas enfrentou dificuldades ofensivas em seguida. A partida teve ainda uma breve interrupção por queda parcial de energia no ginásio, com paralisação inferior a cinco minutos. Após a retomada, o Brasil reorganizou o jogo e fechou o período em 72 a 57.
No último quarto, administrou a vantagem com maturidade e garantiu a terceira vitória em três jogos.
Próximo desafio
Com o resultado, o Brasil lidera o grupo com 100% de aproveitamento - resultados que serão levados para a segunda fase das Eliminatórias. A classificação pode ser confirmada já na próxima partida, contra a Colômbia, na segunda-feira, às 19h.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.