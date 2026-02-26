Resultados do Saresp, esclarecimentos sobre o novo modelo cívico-militar, processo de atribuição de professores, anúncio e novo concurso público, implementação de mais profissionais de apoio para alunos com deficiência e defesa das plataformas digitais. Esses foram alguns dos assustos tratados pelo secretário de Educação de São Paulo, Renato Feder, em entrevista exclusiva ao Portal GCN/Sampi, na tarde dessa quarta-feira, 25.

A entrevista por videochamado foi logo após a divulgação dos resultados do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) 2025. O secretário afirmou que os números do exame apontam crescimento histórico no desempenho dos alunos da rede estadual. Segundo ele, o avanço médio foi de 16% em todas as disciplinas no Estado - o maior em 30 anos de aplicação da avaliação.

Na região de Franca, de acordo com o secretário, os índices ficaram acima da média estadual, tanto em Matemática quanto em Língua Portuguesa, em todas as séries avaliadas.

O que é o Saresp e como funciona a avaliação