Uma moradora de Franca procurou a CPJ (Central de Polícia Judiciária) para registrar um boletim de ocorrência após identificar uma transação financeira que afirma não reconhecer. O caso foi registrado na noite de quinta-feira, 26.

De acordo com o relato, na quarta-feira, 25, ela levou o aparelho celular para assistência técnica, já que o dispositivo apresentava problemas de funcionamento. No dia seguinte, ao verificar suas contas bancárias, constatou a realização de uma movimentação no valor de R$ 150, registrada por volta das 2h34 e vinculada ao banco digital C6 Bank.

A vítima declarou que não possui conta bancária junto à instituição citada. Diante da situação, entrou em contato com o banco, quando foi orientada a formalizar o boletim de ocorrência e registrar contestação da transação.