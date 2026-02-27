27 de fevereiro de 2026
ATENÇÃO

Trecho de rodovia entre Claraval e Ibiraci tem interdição parcial

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Claraval
Trecho de curva onde ocorreu interdição na rodovia Melchsedec de Oliveira Netto, entre Claraval e Ibiraci
Trecho de curva onde ocorreu interdição na rodovia Melchsedec de Oliveira Netto, entre Claraval e Ibiraci

Motoristas que utilizam a rodovia Melchsedec de Oliveira Netto (MG-344), no trecho que conecta Ibiraci a Claraval, cidades mineiras próximas à Franca, precisam ficar atentos a mudanças no tráfego.

No quilômetro 7, em uma área de curva, houve a interdição parcial da pista por determinação do DER-MG (Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais). A medida foi adotada após a constatação de risco estrutural no local.

O problema surgiu depois que uma tubulação instalada sob a rodovia não resistiu ao alto volume de água provocado pelas chuvas recentes. Com o rompimento, parte do aterro cedeu, comprometendo o pavimento, que apresentou afundamento.

A situação foi identificada durante vistorias realizadas pela Prefeitura de Claraval nas vias do município. Diante da gravidade, o DER-MG foi acionado e implantou sinalização e bloqueio preventivo para evitar acidentes.

Até agora, não há prazo definido para a recuperação completa da pista e liberação total do trecho. A orientação é para que condutores reduzam a velocidade e redobrem a atenção ao passar pelo ponto interditado.

