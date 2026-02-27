Motoristas que utilizam a rodovia Melchsedec de Oliveira Netto (MG-344), no trecho que conecta Ibiraci a Claraval, cidades mineiras próximas à Franca, precisam ficar atentos a mudanças no tráfego.
No quilômetro 7, em uma área de curva, houve a interdição parcial da pista por determinação do DER-MG (Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais). A medida foi adotada após a constatação de risco estrutural no local.
O problema surgiu depois que uma tubulação instalada sob a rodovia não resistiu ao alto volume de água provocado pelas chuvas recentes. Com o rompimento, parte do aterro cedeu, comprometendo o pavimento, que apresentou afundamento.
A situação foi identificada durante vistorias realizadas pela Prefeitura de Claraval nas vias do município. Diante da gravidade, o DER-MG foi acionado e implantou sinalização e bloqueio preventivo para evitar acidentes.
Até agora, não há prazo definido para a recuperação completa da pista e liberação total do trecho. A orientação é para que condutores reduzam a velocidade e redobrem a atenção ao passar pelo ponto interditado.
