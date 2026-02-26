O programa de alienação de ativos, conduzida pela Secretaria de Gestão e Governo Digital, rendeu R$ 1,3 bilhão ao Governo do Estado de São Paulo nos últimos três anos. Entre os bens leiloados, está um terreno em Franca, arrematado por R$ 6,8 milhão, no início de 2025. O balanço foi divulgado nesta semana.

A autorização para alienação onerosa do terreno localizado na rua Sacramento, esquina com as ruas Sorocaba e Jerônimo F. Barbosa, no Jardim Roselândia, foi dada em 21 de outubro de 2024 pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Chegou-se a ser cogitada a instalação do hospital estadual na área, que fica próxima à rodovia Cândido Portinari, na altura do shopping, mas no lado oposto.

A área possui 20.618 metros quadrados.

Leilão e arrematação