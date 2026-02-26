O programa de alienação de ativos, conduzida pela Secretaria de Gestão e Governo Digital, rendeu R$ 1,3 bilhão ao Governo do Estado de São Paulo nos últimos três anos. Entre os bens leiloados, está um terreno em Franca, arrematado por R$ 6,8 milhão, no início de 2025. O balanço foi divulgado nesta semana.
A autorização para alienação onerosa do terreno localizado na rua Sacramento, esquina com as ruas Sorocaba e Jerônimo F. Barbosa, no Jardim Roselândia, foi dada em 21 de outubro de 2024 pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Chegou-se a ser cogitada a instalação do hospital estadual na área, que fica próxima à rodovia Cândido Portinari, na altura do shopping, mas no lado oposto.
A área possui 20.618 metros quadrados.
Leilão e arrematação
O imóvel foi incluído no Leilão de Imóveis nº 011/2024, como Lote 02, com homologação publicada em 10 de fevereiro de 2025. Classificado como terreno urbano sem padrão construtivo, com topografia acidentada e vocação residencial em zona ZUM (Zona de Uso Misto), o lote foi arrematado por R$ 6.815.000,00.
A aquisição foi feita de forma conjunta por quatro empresas:
- São Pedro Negócios e Participações Ltda – 58%;
- AFG Participações e Administração de Bens Ltda – 16%;
- Laverde Empreendimentos e Incorporação Ltda – 16%;
- BML Patrimonial Ltda – 10%.
O pagamento foi dividido em duas etapas: entrada de 20% (R$ 1.363.000,00) e saldo remanescente de R$ 5.452.000,00 parcelado em até 60 meses consecutivos.
Ainda não há definição sobre o que será feito
Um dos sócios da São Pedro Negócios e Participações Ltda, Jorgito Donadelli, afirmou que ainda não há definição sobre o que será implantado na área adquirida no Jardim Roselândia. Segundo ele, neste momento a empresa realiza apenas a limpeza do terreno e estudos técnicos para avaliar as possibilidades de uso.
“Ainda não temos uma clara definição do que será feito lá. Por ora, estamos fazendo a limpeza do terreno e estudos do que poderia ser feito ali”, declarou.
Maior de venda de ativos do Governo de SP
A venda do terreno em Franca faz parte de uma política mais ampla de alienação de ativos conduzida pela Secretaria de Gestão e Governo Digital. Segundo balanço divulgado pelo governo estadual, entre 2023 e 2025 foram arrecadados R$ 1,3 bilhão com leilões e vendas diretas de imóveis, veículos e cotas do Fundo de Investimento Imobiliário do Estado.
Os imóveis lideram a arrecadação, com mais de R$ 700 milhões negociados no período. Na região Nordeste do Estado, foram vendidos dois imóveis, o lote em Franca e outro em Ribeirão Preto, somando cerca de R$ 7,081 milhões.
De acordo com o governo, os recursos obtidos com a venda de propriedades consideradas sem uso ou com alto custo de manutenção são destinados a obras e políticas públicas.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.