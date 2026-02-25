O Pai Joaquim, conhecido em Franca por espalhar cartazes irregularmente oferecendo serviços espirituais, foi preso pela Polícia Militar no fim da tarde desta quarta-feira, 25, na avenida Margarida Fornazier Cardoso de Oliveira, no Jardim Tropical, na região Norte da cidade.
De acordo com a Polícia Militar, o verdadeiro nome dele é Tiago, e havia um mandado de prisão por ameaças em aberto contra o suspeito, que era considerado foragido da Justiça. Durante patrulhamento, os policiais conseguiram localizá-lo e efetuar a prisão. O local exato da abordagem não foi divulgado.
Após ser detido, Tiago foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde a ocorrência foi registrada. Em seguida, ele foi levado para a Cadeia Pública do Jardim Guanabara, onde permanece à disposição da Justiça.
Histórico
Pai Joaquim ficou conhecido em Franca por colar cartazes em postes, muros e fachadas de comércios, divulgando serviços como amarração amorosa, leitura de búzios e cartas, prometendo “trazer a pessoa amada em sete dias”. A prática de colagem é considerada irregular pela legislação municipal.
Por causa dessa conduta, ele já foi alvo de autuações da Vigilância Sanitária de Franca. Em uma das penalidades, a multa aplicada foi de R$ 153.177,60. Ao longo das reincidências, o valor total das punições acumuladas ultrapassa R$ 600 mil.
Os cartazes foram encontrados em praticamente todas as regiões da cidade, inclusive na área central, em pontos próximos à Prefeitura de Franca e em avenidas movimentadas.
