O Pai Joaquim, conhecido em Franca por espalhar cartazes irregularmente oferecendo serviços espirituais, foi preso pela Polícia Militar no fim da tarde desta quarta-feira, 25, na avenida Margarida Fornazier Cardoso de Oliveira, no Jardim Tropical, na região Norte da cidade.

De acordo com a Polícia Militar, o verdadeiro nome dele é Tiago, e havia um mandado de prisão por ameaças em aberto contra o suspeito, que era considerado foragido da Justiça. Durante patrulhamento, os policiais conseguiram localizá-lo e efetuar a prisão. O local exato da abordagem não foi divulgado.

Após ser detido, Tiago foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde a ocorrência foi registrada. Em seguida, ele foi levado para a Cadeia Pública do Jardim Guanabara, onde permanece à disposição da Justiça.

Histórico