O Biscoito Globo, tão famoso no Rio de Janeiro, tem suas raízes em Franca. Tudo começou com duas famílias de imigrantes espanhóis, Ponce e Fernandes, que se estabeleceram na cidade na época da imigração, início do século XX. O casal formado por Encarnação Fernandes e Antônio Ponce tiveram quatro filhos: três homens e uma mulher. Os três filhos Milton, Jaime e João foram os responsáveis pelo surgimento dos negócios. Hoje, o produto é a "cara" das praias cariocas.

O ano era 1935, quando Encarnação e Antônio se casaram em Franca e posteriormente tiveram os filhos. No entanto, Antônio nutria muito ciúme pela mulher e se mudaram para São Paulo em busca de um recomeço, mas eles se separaram, com a mulher deixando o marido e filhos.

Tudo isso é revelado pela jornalista Ana Beatriz Manier, autora do livro denominado “Ó, O Globo – a história de um biscoito”, que conta a origem do produto. “De um problema familiar se deu um gatilho para um grande empreendedorismo”, disse a jornalista, na época do lançamento do livro, há dois anos.