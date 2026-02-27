27 de fevereiro de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
EM IGARAPAVA

Conversão proibida causa batida na região

Por da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Adolescente chegou a dar uma manobra no teto antes de cair em pé.
Adolescente chegou a dar uma manobra no teto antes de cair em pé.

Um adolescente de 16 anos sofreu ferimentos leves após se envolver em um acidente de trânsito na última quarta-feira, 25, em Igarapava. A colisão foi registrada por uma câmera de segurança.

De acordo com o boletim de ocorrência, o menor conduzia uma motocicleta quando atingiu a lateral de um Volkswagen Gol, dirigido por um idoso de 72 anos. As imagens mostram que o motorista do carro realizou uma conversão no meio da via pouco antes da batida.

Com o impacto, o adolescente foi arremessado sobre o veículo e chegou a realizar uma manobra antes de cair em pé. O motorista do carro não se feriu.

Segundo a Polícia Militar, a motocicleta pertence a um estabelecimento comercial onde o adolescente trabalha como entregador. As circunstâncias do acidente foram registradas e serão apuradas.

O adolescente recebeu atendimento médico e o caso foi encaminhado para as providências legais.