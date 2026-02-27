Um adolescente de 16 anos sofreu ferimentos leves após se envolver em um acidente de trânsito na última quarta-feira, 25, em Igarapava, na região de Franca.

De acordo com o boletim de ocorrência, o menor conduzia uma motocicleta quando atingiu a lateral de um Volkswagen Gol, dirigido por um idoso de 72 anos. O motorista do carro realizou uma conversão no meio da via pouco antes da batida.

Com o impacto, o adolescente foi arremessado sobre o veículo e chegou a realizar uma manobra antes de cair de pé. O motorista do carro não se feriu.