28 de fevereiro de 2026
Adolescente sofre acidente de moto após conversão de carro

Sampi/Franca
Momento da colisão entre moto e carro em Igarapava
Momento da colisão entre moto e carro em Igarapava

Um adolescente de 16 anos sofreu ferimentos leves após se envolver em um acidente de trânsito na última quarta-feira, 25, em Igarapava, na região de Franca.

De acordo com o boletim de ocorrência, o menor conduzia uma motocicleta quando atingiu a lateral de um Volkswagen Gol, dirigido por um idoso de 72 anos. O motorista do carro realizou uma conversão no meio da via pouco antes da batida.

Com o impacto, o adolescente foi arremessado sobre o veículo e chegou a realizar uma manobra antes de cair de pé. O motorista do carro não se feriu.

Segundo a Polícia Militar, a motocicleta pertence a um estabelecimento comercial onde o adolescente trabalha como entregador. As circunstâncias do acidente foram registradas e serão apuradas.

O adolescente recebeu atendimento médico e o caso foi encaminhado para as providências legais.