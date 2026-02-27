A Polícia Civil de São Paulo, por meio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca, prendeu nesta sexta-feira, 27, Thallys Jhony Silva, de 32 anos, durante o cumprimento de mandado de prisão expedido pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Franca. Ele foi condenado a sete anos de reclusão pelo crime de roubo majorado, cometido em 2018, em uma padaria da cidade.

Segundo a DIG, o homem foi um dos autores de um assalto a uma padaria em Franca. O caso foi investigado à época por meio de inquérito policial instaurado e conduzido pela própria delegacia especializada.

Com o mandado de prisão em aberto, os policiais iniciaram um trabalho de inteligência para localizar o condenado. Durante as investigações, foi descoberto que ele havia contratado um serviço para retirar produtos de sua residência e entregá-los em um município vizinho.