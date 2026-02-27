A Polícia Civil de São Paulo, por meio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca, prendeu nesta sexta-feira, 27, Thallys Jhony Silva, de 32 anos, durante o cumprimento de mandado de prisão expedido pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Franca. Ele foi condenado a sete anos de reclusão pelo crime de roubo majorado, cometido em 2018, em uma padaria da cidade.
Segundo a DIG, o homem foi um dos autores de um assalto a uma padaria em Franca. O caso foi investigado à época por meio de inquérito policial instaurado e conduzido pela própria delegacia especializada.
Com o mandado de prisão em aberto, os policiais iniciaram um trabalho de inteligência para localizar o condenado. Durante as investigações, foi descoberto que ele havia contratado um serviço para retirar produtos de sua residência e entregá-los em um município vizinho.
A partir dessas informações, os investigadores realizaram monitoramento prévio e conseguiram identificar o endereço do procurado.
Uma equipe descaracterizada foi até o local, passando-se por responsáveis pela retirada e entrega da mercadoria vendida pelo homem. Ao atender à porta, ele foi abordado pelos policiais, que realizaram busca pessoal e o informaram sobre o mandado de prisão.
O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido até a sede da DIG, onde a captura foi formalizada por meio de boletim de ocorrência.
Após os procedimentos, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.
