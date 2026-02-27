Moradores da rua Adib Augusto Salomão, no bairro Santo Agostinho, em Franca, voltaram a enfrentar transtornos na tarde desta sexta-feira, 27, após a carroceria de um caminhão da Prefeitura tombar em um trecho onde o asfalto cedeu.
De acordo com moradores, o caminhão da Prefeitura subia a rua — no primeiro quarteirão após a avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso — quando o solo cedeu e o veículo tombou. Ainda segundo a população, era possível ouvir água passando por baixo do asfalto, o que levantou a suspeita de erosão.
Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou, na tarde desta sexta-feira, que foi registrado o rompimento da tubulação da galeria de água no local, o que ocasionou o tombamento do caminhão. Apesar do susto, não houve registro de pessoas feridas.
A pasta acrescentou que o Departamento de Serviços realizará, neste fim de semana, os trabalhos de recuperação e substituição da rede de galerias.
A previsão é de que a obra seja totalmente concluída no prazo de sete a dez dias.
Não é a primeira vez
O problema ocorre nove dias após um caminhão da empresa Seleta ficar preso na mesma rua, depois que o rompimento de uma galeria de água abriu uma cratera na via, no dia 18 de fevereiro.
Segundo moradores, os primeiros sinais do problema surgiram ainda durante a chuva do dia anterior, em 17 de fevereiro, quando parte da calçada cedeu. No local, equipes da Prefeitura realizam obras de recuperação do sistema de drenagem, com a substituição de aproximadamente 50 metros de tubulação.
A cratera registrada nesta sexta-feira fica a aproximadamente uma esquina de distância do ponto onde um buraco se abriu no dia 18 de fevereiro.
Os moradores precisaram redobrar a atenção ao trafegar pela via e relatam medo sempre que saem de carro de suas casas, diante das condições do local.
