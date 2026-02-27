Moradores da rua Adib Augusto Salomão, no bairro Santo Agostinho, em Franca, voltaram a enfrentar transtornos na tarde desta sexta-feira, 27, após a carroceria de um caminhão da Prefeitura tombar em um trecho onde o asfalto cedeu.

De acordo com moradores, o caminhão da Prefeitura subia a rua — no primeiro quarteirão após a avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso — quando o solo cedeu e o veículo tombou. Ainda segundo a população, era possível ouvir água passando por baixo do asfalto, o que levantou a suspeita de erosão.

Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou, na tarde desta sexta-feira, que foi registrado o rompimento da tubulação da galeria de água no local, o que ocasionou o tombamento do caminhão. Apesar do susto, não houve registro de pessoas feridas.