A Região Turística Lagos do Rio Grande deu mais um passo no processo de fortalecimento do setor com a realização do Fórum Permanente de Turismo, nessa quinta-feira, 26, em Pedregulho. O encontro contou com a presença do secretário estadual de Turismo, Roberto de Lucena, e reuniu prefeitos, vereadores, representantes do Sebrae, integrantes de Conselhos Municipais de Turismo e lideranças de diversas cidades da região, além de representantes de Sacramento (MG), ampliando o diálogo interestadual.

Durante a reunião, foram apresentadas as potencialidades turísticas de Pedregulho e as ações já em andamento para impulsionar o setor. O município está localizado em uma das regiões consideradas mais propícias do Estado para a prática do ecoturismo e reúne um conjunto de atrativos naturais e históricos, como cachoeiras, cavernas, fazendas centenárias, estações de trem e o Parque Estadual Furnas do Bom Jesus.

O encontro simboliza o avanço de uma articulação iniciada em setembro do ano passado pela deputada estadual Delegada Graciela (PL), integrante da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa. À época, ela liderou uma comitiva formada por 12 cidades do Comam até São Paulo, com o objetivo de apresentar a proposta de criação do Plano Regional de Turismo e pleitear investimentos voltados ao fortalecimento do setor.