A Região Turística Lagos do Rio Grande deu mais um passo no processo de fortalecimento do setor com a realização do Fórum Permanente de Turismo, nessa quinta-feira, 26, em Pedregulho. O encontro contou com a presença do secretário estadual de Turismo, Roberto de Lucena, e reuniu prefeitos, vereadores, representantes do Sebrae, integrantes de Conselhos Municipais de Turismo e lideranças de diversas cidades da região, além de representantes de Sacramento (MG), ampliando o diálogo interestadual.
Durante a reunião, foram apresentadas as potencialidades turísticas de Pedregulho e as ações já em andamento para impulsionar o setor. O município está localizado em uma das regiões consideradas mais propícias do Estado para a prática do ecoturismo e reúne um conjunto de atrativos naturais e históricos, como cachoeiras, cavernas, fazendas centenárias, estações de trem e o Parque Estadual Furnas do Bom Jesus.
O encontro simboliza o avanço de uma articulação iniciada em setembro do ano passado pela deputada estadual Delegada Graciela (PL), integrante da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa. À época, ela liderou uma comitiva formada por 12 cidades do Comam até São Paulo, com o objetivo de apresentar a proposta de criação do Plano Regional de Turismo e pleitear investimentos voltados ao fortalecimento do setor.
De acordo com as informações apresentadas, o trabalho já apresenta resultados. A deputada é autora do projeto de lei que classificou Pedregulho como MIT (Município de Interesse Turístico), medida já aprovada e sancionada. Além disso, foram destinados R$ 200 mil, por meio de emenda parlamentar, para obras e ações de infraestrutura turística. Entre as iniciativas contempladas estão pesquisas e ações de valorização de cavernas com importantes pinturas rupestres, consideradas patrimônio histórico e cultural de grande relevância. Outra medida estratégica destacada foi o projeto que reconhece Rifaina como Capital do Mergulho em Água Doce, reforçando a identidade turística regional e ampliando o potencial de atração de visitantes.
Para o presidente do Fórum Permanente de Turismo e vereador de Rifaina, Ernani Baraldi, o momento é de consolidação do planejamento conjunto. Segundo ele, a partir da agenda construída com a Secretaria de Turismo do Estado, o próximo passo será avançar com o Plano Regional, incluindo o mapeamento de rotas e a integração entre as cidades. Ele ressaltou que o objetivo é manter a Região Turística Lagos do Rio Grande organizada, unida e preparada para crescer de forma planejada, defendendo que o turismo regional nasce da união, do planejamento e da visão de futuro.
O secretário Roberto de Lucena reforçou a confiança no potencial da região. Ele afirmou não ter dúvidas de que, nos próximos anos, será impossível falar de turismo no Estado de São Paulo sem mencionar Pedregulho e a Região Lagos do Rio Grande. Também destacou o papel da deputada Delegada Graciela como representante da região e apoiadora do turismo.
Após o compromisso em Pedregulho, o secretário seguiu para Rifaina, onde percorreu a orla da praia, visitou o Teatro de Arena e a Casa da Cultura, conhecendo de perto a estrutura e os atrativos que reforçam a vocação turística do município.
