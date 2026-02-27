A prisão do vidente conhecido como Pai Joaquim, nessa quinta-feira, 26, em Franca, ocorreu por causa de uma condenação definitiva relacionada a um processo que estava em andamento desde março de 2024. Ele foi julgado por ameaça contra uma taróloga e agora terá que cumprir dois anos em regime aberto.

Em entrevista exclusiva ao portal GCN/Sampi, o delegado responsável pelo SIG (Setor de Investigações Gerais) de Franca, Eduardo Bonfim, confirmou que a detenção é resultado direto da conclusão do processo. “É um processo de 2024. O processo terminou, ele recorreu e agora vem a sentença definitiva e ele vai ter que cumprir esses dois anos em regime aberto”.

Segundo Eduardo, apesar de o vidente possuir passagens anteriores por crimes como roubo e furto, o mandado atual foi expedido exclusivamente pela condenação por ameaça contra a taróloga.