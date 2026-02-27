Restinga comemora 62 anos de emancipação político-administrativa com uma festa aberta ao público neste fim de semana. A celebração acontece neste sábado, 28, a partir das 20h, no Parque do Peão, com entrada gratuita e programação musical que promete atrair público de toda a região.
A principal atração da noite é a dupla Bruno & Barretto, um dos nomes do sertanejo universitário. Donos de hits que estouraram, como “Farra, Pinga e Foguete”, “Lá Se Foi o Boi com a Corda” e “40 Graus de Amor”, os cantores são conhecidos pelo estilo animado e repertório voltado para festas e rodeios, o que deve embalar a comemoração de aniversário da cidade.
Resenha Sertaneja reúne artistas da região
Além do show nacional, o público poderá prestigiar o projeto Resenha Sertaneja, que reúne talentos regionais em uma apresentação especial. Sobem ao palco Nathan & Eduardo, Ricky & Brenno, Léo & Vinicius, além do DJ Lipe, garantindo uma noite eclética e animada.
A proposta da Resenha é valorizar artistas locais e fortalecer a cena musical da região, integrando diferentes estilos dentro do universo sertanejo.
Caravanas e excursões já estão confirmadas para a festa, com saídas organizadas nas cidades de Rifaina, Pedregulho, Cristais Paulista e Franca. Mais informações podem ser obtidas pelos contatos: 16-99387-7779 e 16-99215-9580.
Escolha da Rainha abre a programação
A programação festiva começa já na sexta-feira, 27, também no Parque do Peão, com a tradicional escolha da Rainha do Rodeio de Restinga 2026. O concurso define a representante oficial da festa do peão do ano.
Após a coroação, o público poderá curtir o show do grupo Clube da Viola, que celebra a turnê de 30 anos de carreira. O repertório reúne músicas que marcaram festas e eventos na década de 1990 em toda a região, resgatando clássicos que atravessaram gerações.
O evento é promovido pela Prefeitura de Restinga.
