Restinga comemora 62 anos de emancipação político-administrativa com uma festa aberta ao público neste fim de semana. A celebração acontece neste sábado, 28, a partir das 20h, no Parque do Peão, com entrada gratuita e programação musical que promete atrair público de toda a região.

A principal atração da noite é a dupla Bruno & Barretto, um dos nomes do sertanejo universitário. Donos de hits que estouraram, como “Farra, Pinga e Foguete”, “Lá Se Foi o Boi com a Corda” e “40 Graus de Amor”, os cantores são conhecidos pelo estilo animado e repertório voltado para festas e rodeios, o que deve embalar a comemoração de aniversário da cidade.

Resenha Sertaneja reúne artistas da região

Além do show nacional, o público poderá prestigiar o projeto Resenha Sertaneja, que reúne talentos regionais em uma apresentação especial. Sobem ao palco Nathan & Eduardo, Ricky & Brenno, Léo & Vinicius, além do DJ Lipe, garantindo uma noite eclética e animada.