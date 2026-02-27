O Projeto 100% Legal, que há anos ajuda pessoas acamadas em Franca, atravessa um período de dificuldades com algumas despesas fixas e aposta na venda de itens ao preço de R$ 1 para seguir com o serviço voluntário que atende cerca de 300 pessoas que necessitam de algum tipo de ajuda. O grupo também presta assistência aos filhos dos acamados.
"Estamos passando por dificuldades no Projeto. Estamos promovendo o bazar beneficente com preço único R$ 1,00. O grupo também aceita doações”, disse a responsável pelo Projeto 100% Legal, Fabiana Marques, conhecida como Bia, destacando que o valor arrecadado será revertido para compra de suplementos, dietas e fraldas, além da manutenção das camas e cadeiras de rodas.
O bazar oferece uma variedade de itens, incluindo roupas de adulto e infantil, como shorts jeans, blusas, calças jeans, agasalhos, saias, legging, sapatos, bolsas, bijuterias, cropped, lingeries, camisolas e roupas de cama. Todas as peças estão à venda por apenas R$ 1,00 cada, ou em lotes de 25 peças por R$ 20.
O bazar está em funcionamento de terça a sexta-feira, das 9h30 às 17h, e aos sábados até as 13h, no prédio do "Clube dos Bagres", localizado na rua General Carneiro, 873, bairro Estação.
Bia disse que as pessoas interessadas em saber mais sobre o projeto pode realizar contato pelo número: (16) 99225-9871.
