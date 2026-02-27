O Projeto 100% Legal, que há anos ajuda pessoas acamadas em Franca, atravessa um período de dificuldades com algumas despesas fixas e aposta na venda de itens ao preço de R$ 1 para seguir com o serviço voluntário que atende cerca de 300 pessoas que necessitam de algum tipo de ajuda. O grupo também presta assistência aos filhos dos acamados.

"Estamos passando por dificuldades no Projeto. Estamos promovendo o bazar beneficente com preço único R$ 1,00. O grupo também aceita doações”, disse a responsável pelo Projeto 100% Legal, Fabiana Marques, conhecida como Bia, destacando que o valor arrecadado será revertido para compra de suplementos, dietas e fraldas, além da manutenção das camas e cadeiras de rodas.

O bazar oferece uma variedade de itens, incluindo roupas de adulto e infantil, como shorts jeans, blusas, calças jeans, agasalhos, saias, legging, sapatos, bolsas, bijuterias, cropped, lingeries, camisolas e roupas de cama. Todas as peças estão à venda por apenas R$ 1,00 cada, ou em lotes de 25 peças por R$ 20.