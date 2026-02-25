Um dos motoristas envolvidos no engavetamento que deixou sete veículos danificados na manhã desta quarta-feira, 25, na rodovia Cândido Portinari, em Franca, relatou como o acidente aconteceu. O prejuízo foi grande: o carro teve perda total e ainda está sendo pago.

Thales Vinicius, de 21 anos, fiscal de pátio de uma rede de e-commerce, seguia para o trabalho no trecho entre o Parque Vicente Leporace e o Jardim Guanabara quando acabou no meio da sequência de colisões.

“Eu estava indo para o trabalho. O trânsito já estava engarrafado. Eu estava a uns 70 km/h, na faixa da esquerda, quando um (Nissan) Sentra bateu no carro da frente, que freou. Eu freei também, quase bati nele. Mas atrás vinham outros carros e começaram a bater um atrás do outro, inclusive no meu”, relatou.

Carro foi empurrado e destruído