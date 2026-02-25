Um dos motoristas envolvidos no engavetamento que deixou sete veículos danificados na manhã desta quarta-feira, 25, na rodovia Cândido Portinari, em Franca, relatou como o acidente aconteceu. O prejuízo foi grande: o carro teve perda total e ainda está sendo pago.
Thales Vinicius, de 21 anos, fiscal de pátio de uma rede de e-commerce, seguia para o trabalho no trecho entre o Parque Vicente Leporace e o Jardim Guanabara quando acabou no meio da sequência de colisões.
“Eu estava indo para o trabalho. O trânsito já estava engarrafado. Eu estava a uns 70 km/h, na faixa da esquerda, quando um (Nissan) Sentra bateu no carro da frente, que freou. Eu freei também, quase bati nele. Mas atrás vinham outros carros e começaram a bater um atrás do outro, inclusive no meu”, relatou.
Carro foi empurrado e destruído
Com a sequência de colisões, o carro de Thales, um Ford Ka prata, foi arremessado para frente e atingiu o veículo que estava à sua frente.
O resultado foi perda total. “O carro da frente, que teria freado e causado a confusão, foi embora sem nem ver como a gente estava. O Sentra também foi embora porque ainda estava funcionando. Eu e mais dois carros precisamos de guincho. O último não teve tantos danos”, contou.
Além do susto, o prejuízo pesa ainda mais porque o carro não estava quitado. “Eu ainda estou pagando o financiamento. Não tenho condições de arrumar e uso o carro para tudo, inclusive para trabalhar”.
Diante da situação, Thales criou uma vaquinha on-line para tentar arrecadar ajuda e diminuir o impacto financeiro causado pelo acidente.
O engavetamento causou lentidão no trânsito durante a manhã e mobilizou equipes para a retirada dos veículos da pista.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.