Após a confirmação do show da dupla Henrique & Juliano, marcado para o dia 11 de abril em Franca, criminosos voltaram a agir e criaram um site falso para venda de ingressos na cidade.
Apesar de o evento ser verdadeiro, a organização informou que a comercialização oficial das entradas terá início apenas no dia 9 de março. Portanto, qualquer informação indicando que as vendas já começaram não procede.
Não é a primeira vez que golpistas aproveitam o anúncio de grandes shows em Franca para aplicar fraudes virtuais. Em ocasiões anteriores, páginas falsas foram criadas para simular plataformas oficiais, induzindo consumidores ao pagamento via Pix ou cartão, sem a entrega dos ingressos.
Para evitar que mais pessoas sejam prejudicadas, o Portal GCN/Rede Sampi optou por não divulgar o endereço do site fraudulento. A orientação é que o público redobre a atenção, verifique os canais oficiais e desconfie de links patrocinados ou compartilhados em grupos de mensagens.
As informações oficiais sobre o evento estão disponíveis exclusivamente na página oficial do Instagram: @henriqueejulianoemfranca.
A recomendação é clara: antes de efetuar qualquer pagamento, confirme se a venda já foi liberada e se o site é realmente o canal autorizado pela produção.
