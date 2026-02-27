Após a confirmação do show da dupla Henrique & Juliano, marcado para o dia 11 de abril em Franca, criminosos voltaram a agir e criaram um site falso para venda de ingressos na cidade.

Apesar de o evento ser verdadeiro, a organização informou que a comercialização oficial das entradas terá início apenas no dia 9 de março. Portanto, qualquer informação indicando que as vendas já começaram não procede.

Não é a primeira vez que golpistas aproveitam o anúncio de grandes shows em Franca para aplicar fraudes virtuais. Em ocasiões anteriores, páginas falsas foram criadas para simular plataformas oficiais, induzindo consumidores ao pagamento via Pix ou cartão, sem a entrega dos ingressos.